Müşteri ilişkilerini iyi yöneten şirketler rekabette bir adım önde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'satış ve müşteri yönetimi' eğitimine iş dünyası temsilcileri ilgi gösterdi.



Eğitimde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, günümüzde her alanda bir dijital dönüşümün yaşandığını söyledi. Teknolojinin baş döndürücü şekilde ilerlemeye devam ettiğini, ticaretten finansa, satıştan pazarlamaya kadar birçok alanda önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Koçaslan, "Son yıllarda iyice hızını artıran bu dönüşüm ile birlikte müşteri alışkanlıkları ve beklentileri de hızla değişiyor. Her sektördeki ve her büyüklükteki firma için bu değişime ayak uydurabilmek artık bir zarüret haline geldi" dedi.



"30 bin üye faydalandı"



Muhsin Koçaslan, BTSO olarak üyelerin çağın gereklerine uygun biçimde dönüşmesi, hızlı değişen trendler ve müşteri ihtiyaçlarına cevap veren eğitim programlarına imza attıklarını kaydetti. Eğitim ve gelişim programı BTSO Akademi Projesi ile Bursa'da çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiklerini kaydeden Koçaslan, "Akademi projemiz kapsamında 2014 yılından bu yana 400'ün üzerinde eğitim ve gelişim programı düzenledik. Eğitimlerden yaklaşık 30 bin üyemiz faydalandı. Bursa'nın sanayi ve ticaret hayatındaki dönüşümünde etkin bir rol oynayan proje kapsamında eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.



"Müşteri ilişkileri güçlü olan şirketler daha uzun ömürlü"



Programda Burak Ercivan, satış ve müşteri yönetimi konularında bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Tüm işletmelerin gündemlerinde "müşteri ilişkileri yönetimi" konusunun yoğun yer almaya başladığını belirten Ercivan, "Müşteri ilişkileri yönetimi, firmaların müşterilerini tanıyarak, onların ihtiyaçları paralelinde uygun ürün ve hizmetleri geliştirmeleridir. Müşteri ilişkileri, işletmenin rekabet gücünü arttırmak için çalışmalar yapmaktadır ve süreklilik arz etmektedir. Müşteri, hizmet ve ürünlerin nihai kullanıcısıdır. Müşteri ilişkileri, işletmelerin en önemli rekabet araçlarından birisidir. Müşteri ilişkilerini en iyi şekilde yöneten şirketler daha uzun ömürlü olacaktır" diye konuştu. - BURSA