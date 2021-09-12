Son dakika 3. sayfa: Müşteri indirim yapmayan tezgahtarın üzerine çay döktü, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Müşteri indirim yapmayan tezgahtarın üzerine çay döktü, o anlar kameraya böyle yansıdı

İndirim isteyen kadın müşteri, ret cevabı alınca kolonya şişesi fırlattığı kadın tezgahtarın suratına çay döktü

İSTANBUL - Avcılar'da alışveriş yapmak için bir dükkana giren kadın müşteri, aldığı eşyalara indirim yaptıramayınca ortalığı birbirine kattı. Önce tezgahta duran kolonya şişesini tezgahtara atmaya çalışan kadın müşteri, başaralı olmayınca kadın tezgahtarın suratına çay döktü. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde hava alanında unutulan eşyaların satıldığı bir işyerine eşi ile gelen kadın müşteri, mağazadan aldığı 70 TL değerindeki ürünlere indirim yapılması istedi. İşyerinde tezgahtar olarak çalışan Elif Korkmaz, indirim şartlarına uymadığını ifade ederek kadının indirim talebini ret etti. Bu cevap üzerine sinirlenen müşteri tezgahta bulunan kolonya şişesini Elif Korkmaz'a fırlatmak istedi. Durumu fark eden tezgahtarın ağabeyi Caner Korkmaz kadına müdahale ederek şişeyi elinden aldı. Siniri geçmeyen öfkeli müşteri daha sonrasında ise yine tezgahta bulunan çayı Elif Korkmaz'ın yüzüne döktü. Korkmaz ile kadın müşteri arasında kısa süreli arbede yaşandıktan sonra dükkandaki vatandaşların araya girmesiyle olay son buldu. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Düzgün bir şekilde isteseydi bedava dahi verirdik"

Yaşanan olaya hiç gerek olmadığını ve kadının çok yanlış davrandığını ifade eden Elif Korkmaz'ın babası Aziz Korkmaz, "Biz buraya dükkanımızı yeni taşıdık. Bu sebeple müşterilerimize jest olsun diye 100 TL üzerindeki nakit alışverişlere yüzde 15 indirim yapıyoruz. Fakat bir müşterimiz bu durumu istismar etmeye çalıştı. 70 TL tutarında ürün almak isteyen bir kadın müşteri bu indirimden yararlanmak istedi. Kızımda bu durumun mümkün olmadığını isterse kredi kartından çekebileceğini söylemiş. Kadın bir süre daha ısrar etmiş ve daha sonra tezgahın üzerindeki kolonya şişesini kızıma fırlatmaya çalışmış. Tabi abisi durumu erkenden fark edip kadının elinden şişeyi almış. Hırsını alamayan kadın daha sonrasında ise yine tezgahta duran çayı kızımın yüzüne dökmüş. Daha sonrasında kısa süreli bir arbede yaşanmış ve dükkandakilerin müdahalesiyle olay sona ermiş. Bir kadının başka bir kadına bu şekilde bir saldırıda bulunması ise hiç hoş olmadı gerçekten. Bizi en çok üzen bu durum oldu. Kadının alacağı ürün zaten 70 TL tutuyordu. Düzgün bir üslup ile istese biz ona o ürünü bedava bile verirdik. Kadının bu davranışı kızımın psikolojisini bozdu adeta, kızım iki gündür evden çıkmıyor ve işe gelmiyor. Allahtan çay çok sıcak değilmiş de kızımın yüzüne bir şey olmamış" dedi.