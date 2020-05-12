Müşteri kılığında geldiler 200 bin lira değerindeki yüzük tablasıyla kaçtılar - Son Dakika

Müşteri kılığında geldiler 200 bin lira değerindeki yüzük tablasıyla kaçtılar

Cerrahi maske takan hırsızlar, bakma bahanesiyle tezgahtaki yüzük tablasını çaldı

İSTANBUL - Sultangazi'de müşteri kılığında geldiği kuyumcu dükkanında yüzükleri inceleyen hırsız, 200 bin lira değerinde yüzüklerin bulunduğu tablayı alarak kaçtı. Kuyumcu ve eşinin kovaladığı şahsız kayıplara karışırken polis olaya ilişkin incelme başlattı.

Olay bugün saat 13: 30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 ay önce soyguncuların hedefi olan kuyumcu dükkanı bu kez de müşteri kılığındaki hırsızın hedefi oldu.

İddiaya göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde cerrahi maske ve elinde eldiven ile gelen şahıs bir süre yüzükleri inceledi. Üzerinde yaklaşık 200 bin TL değerinde, çok sayıda yüzük bulunan tablayı iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yaralanarak alan hırsız hızla dükkandan kaçtı. Kuyumcu ve eşi, altınları alarak kaçan şahsın peşinden koşsa da şüpheli şahıs hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarında inceleme yaparken olay yeri inceleme ekipler de dükkanda şahsın parmak izini almak için çalışma yaptı. Kaçan şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.