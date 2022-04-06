Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

06.04.2022 16:56

Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldıİSTANBUL Sultangazi'de bayan kuaförüne müşteri kılığında giren kadın 6 dakika da kasada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı.

Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

İSTANBUL Sultangazi'de bayan kuaförüne müşteri kılığında giren kadın 6 dakika da kasada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20.45 sıralarında 75. Yıl mahallesinde bulunan bir bayan kuaföründe yaşandı. Müşteri kılığında işyerine giren kadın 6 dakika içinde masada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme sahibi Berav Yılmaz "Çalışıyordum akşam saat 20.45 sıralarında dükkanda 4 kişiydik müşterilerim oturuyordu ben de bir müşterime hizmet veriyordum. Hanımefendi geldi telefon ise masamın üzerindeydi. Kolunun arasına koydu bütün olay ise 6 dakikada oldu. İşlem yaptıracağını söyledi ancak hiçbir işlem yaptırmadı. Sırtında yarasının olduğunu belirtti ve pansuman yaptırması gerektiğini söyledi. Üzerimde bozuk para yok 200 liram var bozup öyle geleyim dedi. O esnada telefonu alıp gitmiş sonra takip ettik güvenlik kamerasında da görünüyor telefonu kolunun arasına koymuş. Elinde bir poşet vardı, siyah deri mont, saçları örgülü ve bandana takmış burnunda ise hızma vardı. Daha sonra telefonu kolun içinden çıkarıp poşete koyuyor. Çıkarken dönüp arkasına bakıyor biz arkasından gidiyor muyuz gitmiyor muyuz diye. Güvenlik kamerasında da bu şekilde görünüyor" dedi.

Olay anında kuaförde bulunan müşterilerden Birgül Bakan, "Müşteri olarak geldiğinde ben oturuyordum yanıma oturdu. Ben otururken Berav ise işlem yapıyordu. Sonra yüzünü açtı ben yüzünü gördüm burnunda hızma vardı, esmerdi, kırmızı bandana takmıştı, tedirgin bir haldeydi sırtında ise yara vardı. Açıp gösterdi abim beni 45 yaşında birine verecek dedi. Sürekli olarak sağa sola bakıyordu iki defa ise gitmek istedi Berav bırakmadı ve bekletti işlem bitti diyerek Bu esnada telefonu almıştı zaten" diye konuştu.

Hırsız çaldığı telefon ile hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı
Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

YORUMLAR
500
AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI AVCILAR'DA ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK EVLERE GİRİYORDU; 12 CEP TELEFONU VE 8 BİN 400 TL ÇALDI BSH Grubu 2021'de yüzde 12 büyüyerek 15.6 milyar Euro değerinde ciroya ulaştı BSH Grubu 2021'de yüzde 12 büyüyerek 15.6 milyar Euro değerinde ciroya ulaştı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Müşteri kılığında girdiği işyerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement