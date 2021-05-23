Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı - Son Dakika

Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı

23.05.2021 17:42

Henüz kimliği belirlenmeyen bir şahsın, markete maskesiz girdiği sırada kendisini maske takması konusunda uyaran market çalışanının burnunu kırdığı öğrenildi. Market çalışanının şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken, darp raporu aldığı da belirtildi.

Türkiye'de özellikle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, Yalova'dan konuyla ilgili üzücü bir haber geldi. Salgının başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan market çalışanlarından birine yapılan saldırı, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı

Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde iddialara göre market çalışanı 33 yaşındaki Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı.Bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı.

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı

YÜZÜNE DARBE ALINCA BURNU KIRILDI

Yüzüne yumruk darbesi alan Alacahan'ın burnu kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Müşteri, Maske takın diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
Müşteri, Maske takın diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
Müşteri, Maske takın diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı

Alacahan, Türkiye, Yalova, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müşteri, 'Maske takın' diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı - Son Dakika


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