Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı - Son Dakika

Türkiye'de özellikle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, Yalova'dan konuyla ilgili üzücü bir haber geldi. Salgının başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan market çalışanlarından birine yapılan saldırı, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde iddialara göre market çalışanı 33 yaşındaki Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı.Bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı.

YÜZÜNE DARBE ALINCA BURNU KIRILDI

Yüzüne yumruk darbesi alan Alacahan'ın burnu kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.