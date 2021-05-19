"Müşteri memnuniyetinin temelinde empati yer alıyor" - Son Dakika

"Müşteri memnuniyetinin temelinde empati yer alıyor"

19.05.2021 09:45

Sigortalıların memnuniyeti için en önemli unsurun empatiden geçtiğini söyleyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Doğa Sigorta olarak yaygın servis ve hizmet ağımızla, sigortalılarımızın memnuniyetini sağlayacak en üstün hizmeti sunarak müşterilerimizin gözünde güven kazanmaya...

Sigortalıların memnuniyeti için en önemli unsurun empatiden geçtiğini söyleyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Doğa Sigorta olarak yaygın servis ve hizmet ağımızla, sigortalılarımızın memnuniyetini sağlayacak en üstün hizmeti sunarak müşterilerimizin gözünde güven kazanmaya devam ediyoruz" dedi.

Acente ve sigortalı memnuniyetini iş anlayışının temeline koyduklarını vurgulayan Gölpınar, "Sigortacılığın temelinde yer alan en önemli unsurların başında müşteri memnuniyeti gelirken, sadece ürün satışı, kar getirisi ve bilanço büyüklüğünün artışı değil, müşteri deneyiminin iyileştirmesi ile sigortalıların memnuniyet oranı yükseliyor ve sigorta şirketleri de hizmet kalitesini artırma imkanı yakalıyor" diye konuştu.

"CEVAPLAMA SÜRESİNDE LİDER"

Kurulduğu günden bu yana sigortalılarından gelen geri dönüş ve görüşleri değerlendirerek çalışma yapısını şekillendirdiğini açıklayan Doğa Sigorta, marka değerini geliştirmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Şikayetvar.com sitesinin Müşteri Deneyim Endeksi sıralamasına göre Elementer Sigorta A kategorisinde Şikayetvar.com müşteri markaları arasında 1.çeyrek diliminde 1. sırada yer alan Türkiye'nin yerli ve milli sigorta şirketi Doğa Sigorta, yüzde 100 cevaplama oranı ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere kıyasla açık ara farkla 1 dakikadan kısa süren ortalama cevaplama süresiyle müşteri memnuniyetinde üst sıralara bulunuyor.

"YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, "Sigortalılarımızın memnuniyeti için en önemli unsur, kendimizi onların yerine koyabilmek ve empati ile yaklaşabilmekten geçiyor. Kurulduğumuz günden bu yana müşteri odaklı anlayışımız ile sigortalı memnuniyetini her geçen gün daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Doğa Sigorta olarak yaygın servis ve hizmet ağımızla, sigortalılarımızın memnuniyetini sağlayacak en üstün hizmeti sağlayarak güven kazanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk sigorta sektörünün ve ülke genelinde sigortalılığın gelişimi için de müşteri memnuniyetinin büyük önemi olduğunun altını çizen Gölpınar sözlerine şunları ekledi:

"Tüm sektör paydaşları olarak müşteri memnuniyet oranlarımızın yüksek olması sektörümüzün gelişmesi için de büyük önem taşıyor. Müşteri memnuniyetinin yüksekliği sigortalılık oranını da artırıyor, kişiler bir sonraki sene de sigortalarını yenileme ihtiyacı duyuyor. Bu noktada sektör olarak sigortalılarımızdan gelen her türlü geri dönüşü, görüş ve şikayetleri takip edip, sigortacılığın başarılı imajını desteklemeliyiz. Satış sonrası verilen hizmetler asıl değerimizi ortaya çıkarıyor. Biz Doğa Sigorta olarak bu önemli konuyu gündemde tutarak sektörümüzün pozitif algısını artırmak için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz."

"BİLGİLENDİRME MEMNUNİYET OLUŞTURUYOR"

Doğa Sigorta'nın müşteri memnuniyet oranının başarısı ile ilgili Gölpınar şunları söyledi:

"Sigortalılar için diğer önemli bir konu bilgi sahibi olabilmek. Sigortalılar sordukları sorulara makul ve doyurucu cevaplar almak isterler. Bu süreçte de bizler, kendi duymak istediğimiz şekilde sigortalılarımızı bilgilendiriyoruz. Kendi hasarları hakkında bilgi verilmesi müşterilerin şikayetlerinin büyük ölçüde önüne geçmekte, memnuniyet oluşturmaktadır. Doğa Sigorta olarak müşterilerimizin hasarlarının her aşamasında sistem desteği ile bilgilendirilmelerini sağlıyor, tarafımıza iletilen her şikayet-talebe cevap verip sonuçlanana kadar takip ediyoruz."

"Sigortalılarımız gerek poliçe üretiminde ve gerekse hasar hizmetlerinde hızlı bir şekilde işlemlerinin yapılmasını, hasarın eksiksiz ve doğru ödenmesini ister. Doğa Sigorta olarak yaygın servis ve hizmet ağımızla, sigortalılarımızın memnuniyetini sağlayacak en üstün hizmeti sağlayarak memnuniyetimizi artırıyoruz. Hem Müşteri Hizmetlerimiz hem de acente kanalımız ile bu hizmeti en iyi şekilde sağlıyoruz, tüm süreçlerimizle sigortalılarımıza her zaman yanlarında olduklarını hissettiriyoruz."


Müşteri memnuniyetinin temelinde empati yer alıyor

Sigorta, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Müşteri memnuniyetinin temelinde empati yer alıyor' - Son Dakika Ekonomi


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