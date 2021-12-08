Müşteri olarak girdiği kırtasiyeden yardım kumbarası çaldı - Son Dakika

Ümraniye'de bir kırtasiyeye konulan yardım kumbarası, dükkana müşteri olarak gelen bir kadın tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı ve genç kadının koşarak uzaklaştığı anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkana müşteri olarak gelen genç kadın, alışveriş yapma bahanesiyle kırtasiye personelini oyalayarak tezgah üzerinde bulunan kumbarayı çaldı. Çantasına attığı kumbarayla dükkandan çıkış yapan şüpheli kadın, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bu hırsızlığa diyecek bir şey bulamıyorum"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Serkan Seyrek, "Kadın, bizim dükkana geliyor. Eşim ve çalışanımızı oyalıyor. Boşluktan faydalanıp buradaki yardım kumbarasını çalıyor. Sonra da kaçarak gidiyor. Yardım kumbarasının çalınması bizi çok üzdü. Bu kumbaranın içine başta vatandaşlar olmak üzere çocuklar bile para atıyordu. Hırsızlığı yapan şahsa ise diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL