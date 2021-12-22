Üye Girişi
Müşteri temsilcisi gibi aradılar 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

Müşteri temsilcisi gibi aradılar 198 bin TL dolandırdılar

22.12.2021 11:29
Müşteri temsilcisi gibi aradılar 198 bin TL dolandırdılar

Silivri'de P.D. isimli şahıs, bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisi arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi.

Silivri'de P.D. isimli şahıs, bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisi arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi.

Silivri'de P.D. isimli kadın, bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisini arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi. Olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi olan mağdur kadın şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılmasını talep etti. Öte yandan şüpheli şahısların P.D. ile görüşürken çağrı merkezindelermiş gibi ses kullanmaları ise bu kadarına pes dedirtti.

"Bilgilerinin ele geçirildiği ve karttan sahte harcama ile kredi başvurusu yapıldığı söylendi"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. Dilekçede mağdur P. D.'nin olay günü cep telefonu ile arandığı aktarılarak, "Telefondaki kişi kendini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtmıştır. Müvekkilimize kredi kartına ilişkin bilgilerinin yurt dışından ele geçirildiğini ve bu karttan sahte harcama ile kredi başvurusu yapıldığı söylenmiştir" denildi. Dilekçede telefonla arayan şahısların P.D.'den hesabında bulunan parayı koruma amacıyla sanal bir hesaba alınması için onay vermesini istedikleri de belirtildi.

P.D.'nin telefondaki kişilere güvenme konusunda tereddüde düşerek onay vermeden aramayı sonlandırdığı da dilekçede aktarılarak, "Müvekkilimizi ardından başka bir bankanın müşteri hizmetleri numarası arayarak paraları sanal hesaba aktarmaması gerektiğini, aksi halde bankanın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söylemiştir" denildi.

P.D.'nin kaygı ve endişe ile kendisine telefonda verilen talimatlar doğrultusunda Umut Gök ve Ercan Kaya isimli şahıslara ait hesaplara toplamda 198 bin TL gönderdiği de dilekçede ifade edildi. Mağdur kadının sonrasında bu kişilerle tekrar iletişim kurmaya çalıştığı ancak şahıslara ulaşamadığı dilekçede belirtildi.

"Müvekkilimizden 198 bin TL haksız menfaat temin ederek zarara uğratmışlardır"

Şüphelilerin kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtarak P.D.'nin banka bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarının tehlikede olduğuna dair yalan beyanda bulundukları dilekçede belirtilerek, "Şüpheliler numaralarını bankaların gerçek müşteri temsilcisi numarası gibi göstererek güven tesis etmişlerdir. Müvekkilimizden 198 bin TL haksız menfaat temin ederek zarara uğratmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Sunulan şikayet dilekçesinde Umut Gök ve Ercan Kaya ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılması talep edildi.

Öte yandan mağdur P.D.'nin avukatlarından Sinan Keskin, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dolandırıcılar müvekkilimi aradıklarında aynı bir müşteri çağrı merkezi gibi bir ses ortamı oluşturarak güven sağlıyorlar. Kendilerini bankanın yetkili personeli olduğuna inandırıyorlar. Hiçbir kurum kuruluş ya da banka sizden özel bilgilerinizi, şifrelerinizi istemez ya da başka bir yere transfer konusunda sizi aramazlar. Bu gibi şeylere itibar etmemenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Banka, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri temsilcisi gibi aradılar 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:39 Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:31 Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma
11:28 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam
11:22 "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!
11:06 Gündüz vakti dehşeti yaşadılar! Saldırgan, evlilik hazırlığındaki kızın burnunu kırdı
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma Uzaylılar Venüs'ün bulutlarında mı saklanıyor? İşte dikkat çeken araştırma         
11:31
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:47:01. #1.11#
SON DAKİKA: Müşteri temsilcisi gibi aradılar 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement