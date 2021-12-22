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Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar

22.12.2021 20:29

Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar Silivri'de P.D. bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisi arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi.

Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar

İSTANBUL - Silivri'de P.D. bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisi arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi. Olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi olan mağdur kadın şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılmasını talep etti. Öte yandan şüpheli şahısların P.D. ile görüşürken çağrı merkezindelermiş gibi ses kullanmaları ise bu kadarına pes dedirtti.

Silivri'de P.D. bir bankanın müşteri temsilcisi gibi kendisi arayan şüphelilere inanarak hesabındaki 198 bin TL'yi gönderdi. Olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi olan mağdur kadın şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılmasını talep etti.

"Bilgilerinin ele geçirildiği ve karttan sahte harcama ile kredi başvurusu yapıldığı söylenmiştir"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. Dilekçede mağdur P. D.'nin olay günü cep telefonu ile arandığı aktarılarak "Telefondaki kişi kendini bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtmıştır. Müvekkilimize kredi kartına ilişkin bilgilerinin yurt dışından ele geçirildiğini ve bu karttan sahte harcama ile kredi başvurusu yapıldığı söylenmiştir" denildi. Dilekçede telefonla arayan şahısların P. D.'den hesabında bulunan parayı koruma amacıyla sanal bir hesaba alınması için onay vermesini istedikleri de belirtildi.

P. D.'nin telefondaki kişilere güvenme konusunda tereddüte düşerek onay vermeden aramayı sonlandırdığı da dilekçede aktarılarak "Müvekkilimizi ardından başka bir bankanın müşteri hizmetleri numarası arayarak paraları sanal hesaba aktarmaması gerektiğini, aksi halde bankanın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söylemiştir "denildi.

P. D.'nin kaygı ve endişe ile kendisine telefonda verilen talimatlar doğrultusunda Umut Gök ve Ercan Kaya isimli şahıslara ait hesaplara toplamda 198 bin TL gönderdiği de dilekçede ifade edildi. Mağdur kadının sonrasında bu kişilerle tekrar iletişim kurmaya çalıştığı ancak şahıslara ulaşamadığı dilekçede belirtildi.

"Müvekkilimizden 198 bin TL haksız menfaat temin ederek zarara uğratmışlardır"

Şüphelilerin kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtarak P. D.'nin banka bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarının tehlikede olduğuna dair yalan beyanda bulundukları dilekçede belirtilerek "Şüpheliler numaralarını bankaların gerçek müşteri temsilcisi numarası gibi göstererek güven tesis etmişlerdir. Müvekkilimizden 198 bin TL haksız menfaat temin ederek zarara uğratmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Sunulan şikayet dilekçesinde Umut Gök ve Ercan Kaya ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılması talep edildi.

Öte yandan mağdur P. D.'nin avukatlarından Sinan Keskin olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Dolandırıcılar müvekkilimi aradıklarında aynı bir müşteri çağrı merkezi gibi bir ses ortamı oluşturarak güven sağlıyorlar. Kendilerini bankanın yetkili personeli olduğuna inandırıyorlar. Hiçbir kurum kuruluş ya da banka sizden özel bilgilerinizi şifrelerinizi istemez ya da başka bir yere transfer konusunda sizi aramazlar. Bu gibi şeylere itibar etmemenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar
Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar
Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar
Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Banka, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müşteri temsilcisi gibi aradılar, 198 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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