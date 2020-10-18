Müşteri ve market çalışanı arasında 'soda' kavgası - Son Dakika

Müşteri ve market çalışanı arasında 'soda' kavgası

18.10.2020 19:21
Müşteri ve market çalışanı arasında 'soda' kavgası, System.String[]

Eskişehir'de marketten aldığı maden suyunun az olması nedeniyle müşteri ve iş yeri çalışanı arasında kavga çıktı.

Eskişehir'de marketten aldığı maden suyunun az olması nedeniyle müşteri ve iş yeri çalışanı arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir marketten aldığı maden suyunun az olması nedeniyle A.Y. ile market çalışanı İ.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iş yeri çalışanı A.Y.'nin yakasından tutup vurmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları alarak karakola götürdü.

Öte yandan şahıslardan alınan ifadelerde, A.Y. şikayetinden vazgeçtiğini belirtirken, şüpheli İ.D. ise, kendisine yapılan suçlamayı kabul etmedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Market, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri ve market çalışanı arasında 'soda' kavgası - Son Dakika

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