Müşteriler berberlerin önemini anladı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berberler, bugün itibarı ile açıldı. Yaklaşık 50 günlük aranın ardından iş yerlerini açan berberlere uzamış saç ve sakallarıyla gelen müşteriler, berberlerinin önemini anladıklarını söyledi.



Korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler dahilinde geçici bir süreliğe kapatılan berberler, bugün tekrar iş başı yaptı. Öncesinde kapsamlı bir dezenfeksiyonun yapıldığı iş yerlerinin önünde haftalardır bugünü bekleyen vatandaşlar sabah saatlerinde sıraya girerek dükkanların önünde beklemeye başladı. Randevu sistemiyle müşteri alımının geçerli olduğunu öğrenen vatandaşlar saat alarak sıranın kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekledi.



Uzun bir aranın ardından kontrollü bir şekilde açıldıklarını belirten berberler, "Tek kullanımlık örtü, tek kullanımlık kağıt havlu kullanıyoruz; randevu sistemi ile çalışıyoruz arada 'bizi de sıraya al' diyenler çıkıyor ama yapmıyoruz. Sakal tıraşı yapmıyoruz, saç fırçası kullanmıyoruz" derken, önlük ve maske zorunluluklarını anlattı.



Durum vahim



Müşterilerden bazılarının berberlerinin kapalı kaldıkları zaman boyunca, saç tıraşı olamadığını belirten berberler, "Özellikle müşterilerimiz, iş yerlerimizin açılmasından dolayı mutlu, çünkü bazıları evde makineler ile tıraş olmak zorunda kalmışlar, kimisi de aile üyelerine saçlarını kestirmişler. Durum vahim. Saçlar kesilmiş ama öyle. Şimdi bir yandan da onların hatalı kesilen saçlarını toplamaya ve yeniden yapılandırmaya çalışacağız. Ama bizim işimiz bu, gelen müşteriye 'ben saçını kesemem' diyemeyiz dedi.



Müşteriler berberini özledi



Özellikle günün erken saatlerinde berberlerinin kapılarının önlerine saç tıraşı olmak için gelen müşteriler ise berberlerin kapalı olmasından dolayı mağdur olduklarını belirtirken, berberlerin değerini anladıklarını "Normalde ellerim titrer sakal tıraşı dahi olamam, evde kimsem de yok beni tıraş edecek, ama iyi ki açıldı dükkanlar, saçımızı sakalımız birbirine girdi. Uzadıkça bu sıcak havalarda terletmeye başladı saçlar. Biz berberin ne kadar önemli bir meslek dalı olduğunu şimdi anladık, önceleri o kadar da önem vermiyorduk ancak bu geçen süre boyunca bunu anladık" dedi. - EDİRNE