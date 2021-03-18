DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı - Son Dakika

DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı

18.03.2021 17:13
DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı, System.String[]

Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandıDÜZCE'de bir lokantada, özellikle genç müşterilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle istedikleri siparişler yerine Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin kumanyası olan üzüm hoşafı getirildi.

Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı

DÜZCE'de bir lokantada, özellikle genç müşterilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle istedikleri siparişler yerine Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin kumanyası olan üzüm hoşafı getirildi. Müşteriler önce duruma şaşırdı, gerçeği öğrendiklerinde ise duygulandılar.

Düzce'de faaliyet gösteren bir lokantada, özellikle genç müşterilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü anısına özel menü hazırlandı. Lokantaya yemek için gelerek pide, lahmacun gibi siparişler veren gençlere, siparişleri yerine üzüm hoşafı geldi. Siparişlerinin gelmediğini gören gençler duruma önce tepki göstererek şaşırdı, ancak hoşafları getiren garsonun günün anlam ve önemini anlatmasıyla duygulanarak hoşafı içtiler.

"DEDELERİMİZ YARI AÇ OLDUKLARINI BAHANE ETMEDİLER"

Hoşafları müşterilere ikram eden garson Önder Saraçlı, "Her lokantada olduğu gibi burada da bir çok yemek seçeneğimiz var. Ama bugün günlerden 18 Mart. Dedelerimiz, atalarımız yarı aç, yarı tok olduklarını bahane etmeyerek vatanı kurtardılar. Savaştılar ve mücadele verdiler. Özellikle gençlere, Çanakkale Savaşı'nın ne koşullarda kazanıldığını az da olsa hissettirmek istedik? dedi.

"BİZE BU DUYGUYU YAŞATANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Lokantaya yemek için gelen gençler ise önce şaşırdıklarını sonra ise oldukça duygulandıklarını ifade ederek, 'Arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. Pide, lahmacun sipariş ettik. Önümüzde hoşaf gelince şaşırdık. Bir karmaşa oldu ya da karıştırıldı sandık. Ancak şehitlerimizin bizim için savaşırken yedikleri yemek önümüzde geldi. Biz burada yemek yiyorsak ve rahatsak onların sayesinde. Onların halini anlamamız gerekiyor. Gözlerimiz doldu. Bizde bu duyguyu yaşatanlara teşekkür ederiz' dediler.

SOKAKTA ÜZÜM HOŞAFI VE KURU EKMEK DAĞITTILAR

Diğer yandan Düzce Aşçılar Derneği de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle şehir merkezinde üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttı. Düzce Aşçılar Derneği Başkanı Ekrem Karabulut, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı zaferin anısına, bugün üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıyoruz. Onlar bu vatanı bir parça ekmek ve üzüm hoşafı yiyerek kazandılar. Bizde onların anısını yaşatmayı düşündük? şeklinde konuştu.

DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı
DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı
DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı
DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı
DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE Lahmacun isteyen müşteriler üzüm hoşafı gelince hem şaşırdı hem de duygulandı - Son Dakika


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