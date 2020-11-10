Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve - Son Dakika

Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve

10.11.2020 15:58
Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve, System.String[]

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki kafede, 10 Kasım'da müşterilere, üzerine 'Atatürk' imzası yapılan kahve ikram edildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki kafede, 10 Kasım'da müşterilere, üzerine 'Atatürk' imzası yapılan kahve ikram edildi.

Mamak'taki alışveriş merkezinde bulunan kafenin işletmecisi Alican Fidan ve çalışanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışanlar, kahvelerin üzerine yine kahveyle 'Atatürk' imzası yaptı. Özenle hazırlanan kahveler, müşterilere ikram edildi. Kafe işletmecisi Alican Fidan, "Atatürk'ü hatırlatmak amacıyla kahvelerimizi ve pastalarımızı 'Atatürk' imzasıyla servis ediyoruz. Dünyaya imzasını atmış bir liderin imzasını pasta tabaklarına ve kahvelerin üzerine atmak bizim için büyük bir onur, amacımız 10 Kasım'da Atatürk'ü hatırlatıp yaşatabilmektir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve
Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve
Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve
Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve
Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Mamak, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müşterilere 10 Kasım'da 'Atatürk' imzalı kahve - Son Dakika


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