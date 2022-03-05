Müşterileri başörtülü diye içeri almadılar - Son Dakika
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Müşterileri başörtülü diye içeri almadılar

05.03.2022 15:02
Müşterileri başörtülü diye içeri almadılar

Beşiktaş'ta 'Momo Bebeköy' isimli restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta 'Momo Bebeköy' isimli restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddia edildi. İçeri alınmayan tesettürlü iki genç kız, o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı.

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran iddiaya göre iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almadı. Duruma tepki gösteren genç kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetti. Restoran çalışanının genç kızlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görüldü. Neye uğradığını şaşıran genç kızlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İşletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beş gün önce Bebek mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımı hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Genç kızların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşterileri başörtülü diye içeri almadılar - Son Dakika


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