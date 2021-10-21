Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Çin'de sabah saatlerinde bir restoranda meydana gelen patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Müşterilerin can havliyle etrafa kaçıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, son gelen bilgilere göre 30 da yaralı var.

BİNALAR VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki bir restoranda yerel saatle 08.20'de gaz kaçağı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın etkisiyle olay yerinden dumanların yükseldiği, restorana onlarca metre mesafedeki binaların ve araçların hasar gördüğü yer aldı. Olay yerine kurtarma görevlileri sevk edilirken, patlamanın nedeniyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

GERİYE ENKAZ KALDI

Patlamanın etkisiyle restoranın da bulunduğu binada büyük hasar meydana geldi. Restoran ve pek çok katın kullanılamaz hala geldiği olayda, çevredeki araçlar da hasar gördü. Patlamanın ardından restoranın bulunduğu binadan geriye enkaz kaldı.