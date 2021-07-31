Üye Girişi
Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu - Son Dakika

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu

31.07.2021 13:57

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu Malatya'da bir işletme, müşterilerin 'Fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' isteğine yardımcı olabilmek için çözümü 35 çalışanına fotoğrafçılık eğitimi aldırmakta buldu.

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu

MALATYA - Malatya'da bir işletme, müşterilerin 'Fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' isteğine yardımcı olabilmek için çözümü 35 çalışanına fotoğrafçılık eğitimi aldırmakta buldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir işletme müşterilerin fotoğraf çekinmek için sıklıkla garsonlardan yardım istemesi üzerine memnuniyetini artırmak için ilginç bir çalışma başlattı. İşletme, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli fotoğrafçılık eğitmeni Ömer Konakçı'dan yardım istedi ve çalışanlara fotoğrafçılık eğitimi verdirdi. İşletmede fotoğrafçılık eğitimi alan 35 personel, çektikleri fotoğraflar ile müşteri memnuniyetini arttırmaya başladılar.

Fotoğrafçılık eğitmeni Ömer Konakçı, işletme sahibinin yardım isteği üzerine personele eğitim vermeye başladığını ifade ederek "Halk eğitim merkezinde kısa film yapım kursu fotoğrafçılık kursu ve buna benzer kurslar açıyorum. Kurumun işletmecisi müşterilerimiz bol bol fotoğraf çektirdiğini ve çekilen fotoğrafları genellikle beğenilmediğini söyledi. Bunla ilgili bir çalışma yapabilir miyiz dedi. Bende evet çalışanlarınıza böyle bir eğitim verebiliriz dedim. Onunda hoşuna gitti. Sonrasında arkadaşlara kısa bir eğitim verdik. Tabi eğitimlerimiz devam edecek fırsat buldukça, zaman buldukça onlara anlatıyoruz. Fotoğrafçılığın detayı ters ışık, altın oran buna benzer fotoğrafçılıkta uyulması gereken kuralları anlatıyoruz. Bazı müşterilerimize daha iyi fotoğraf çekebilmek adına daha iyi daha mantıklı, daha bilinçli bir şekilde fotoğraf çekimi yapıyorlar. Bence bu çok güzel, hizmet sektörü giderek büyüyor. Hizmet sektörü giderek ince detaylar istiyor. Bu da naif bir düşünceydi bence. Karşılığı, dönüşü de çok güzel oluyor. Duyanlar çok mutlu olduklarını çok sevindiklerini söylüyorlar" dedi.

"Herşey 'fotoğrafımızı çekebilir misiniz' sorusuyla başladı"

İşletme personel sorumlusu Onur Aldemir, müşteri memnuniyetini arttırmak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek "Herşey 'fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' sorusuyla başladı işin aslı ve bu hikayenin devamında böyle profesyonel bir eğitim, profosyonel işletme mantığıyla eğitimleri tamamladıktan sonra bu sorulara daha kaliteli cevaplar vermeye başlayacağız. Umarım, bu eğitimler personelimizin müşterilerimiz ile daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak. Halk eğitim merkezine ve ömer beye teşekkür ediyoruz. Bu eğitim imkanını sağladıkları için" ifadelerini kullandı.

İşletmede çalışan garson Selin Öcal, işletmenin fotoğraf çekimi için güzel bir ortam oluşturduğunu ifade ederek "İşletmemiz fiziksel açıdan fotoğraf çekimine çok müsait. Manzarası, ışığı ve havuz kenarında masaları olduğu için fotoğraf çekimine çok müsait bir mekan. Hep havuz kenarında veya bahçemizin herhangi bir yerinde oturan müşterilerimiz fotoğraf çekmemizi istiyorlar. Bizde aldığımız eğitimlerden önce çekiyorduk, beğenenler ve beğenmeyenler oluyordu. Aldığımızeğitimden sonra buna biraz daha bilinçli fotoğraf çekmeye başladık. Geri dönüşler de daha güzel olmaya başladı" şeklinde konuştu.

İşletmenin yaptığı çalışmanın ve çekilen fotoğrafların kendisini mutlu ettiğini belirten Sevcan Güz,"İstediğimiz zaman güzel çekiyorlar sürekli geldiğimde. İstediğimiz zaman istediğimiz kadrajdan alıyorlar. Fotoğrafları beğeniyorum" dedi.

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu
Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu
Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu
Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu
Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu

Halk Eğitim Merkezi, Kısa Film, Yeşilyurt, Malatya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu 13:59 Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi 13:45 Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı Somali'de futbol takımının otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı         
15:09
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 15:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement