Son Dakika Haberleri: Müşterilerin kart bilgilerini kopyalamak için lokanta açtılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Müşterilerin kart bilgilerini kopyalamak için lokanta açtılar

1 saat önce

Yalova'da açtıkları lokantada müşterilerinin kart bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi.

Müşterilerin kart bilgilerini kopyalamak için lokanta açtılar, System.String[]
Yalova'da açtıkları lokantada müşterilerinin kart bilgilerini kopyalayarak hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi.

Yalova'da vatandaşların kart bilgilerin kopyalayarak hesaplarını boşaltan şebekeye karşı harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel bir tim oluşturdu. 40 ayrı mağdurun 3 aylık hesap ekstrelerini inceleyen tim, alışveriş yapılan işyerlerinin kamera görüntülerini de mercek altına aldı. Bütün ip uçlarını toplayan ekip Yalova'da paravan olarak "Birbiçer" adlı lokantadaki şebeke elemanlarının yemek yemek için işletmeye gelen müşterilerin kart bilgilerini özel bir cihazla kopyaladıklarını ve daha sonra hesaplarını boşalttıklarını tespit etti. Ardından işletme sahibi olan M.Ç. (49) ve çalışanlar Y.D. (55), A.A. (36) ile N.Ç'nin (50) evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların evleri ve paravan olarak kurulan iş yerinde yapılan aramada pos cihazı ile cep telefonları, banka kartları ve hafıza kartları ele geçirildi. İşletme sahibi M.Ç'nin ise 33 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
siber suçlarla mücadele, yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:59:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müşterilerin kart bilgilerini kopyalamak için lokanta açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]