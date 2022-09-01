Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı

01.09.2022 23:49
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldıELAZIĞ Elazığ'da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındı.

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı

ELAZIĞ Elazığ'da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı. Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı. Şüpheli şahıs ifadesinde, müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen market işletmecisi U.M.'nin, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı Arabasının ön camındaki kağıdı ceza zannetti! Gerçek bambaşka çıktı Arabasının ön camındaki kağıdı ceza zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

alışveriş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
23:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
21:49 Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:50 Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine beklenmedik tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 23:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Müşterilerin korkulu rüyası marketçi, hastaneye yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement