Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü
1 saat önce
Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:30 Kaynak: İHA
'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
Hastane Caddesi'nde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı. Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçalarıyla paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı Nohut dürüm satarak 11 kişiye istihdam sağladı Evladını kaybeden baba öyle bir şok yaşadı ki hastane çalışanlarına isyan etti Coğrafi işaretli "yassı semaveri" yapan sadece 2 usta kaldı