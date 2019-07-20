Son Dakika Haberleri: Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü
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Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü

1 saat önce

Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı.

Müşterilerin üzerine cam parçaları düştü, System.String[]
Siirt'te bir kafenin camları bilinmeyen nedenle kırıldı. Kırılan camlar kafede bulunan müşterilerin üzerine saçıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki katlı bir kafenin teras katında cam kırıldı. Kafede oturan müşteriler üzerine saçılan cam parçalarıyla paniğe neden olurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:30 Kaynak: İHA
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