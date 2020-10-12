müşterilerine "Asistanım Yanımda" ile görüntülü destek verecek - Son Dakika

müşterilerine "Asistanım Yanımda" ile görüntülü destek verecek

12.10.2020 10:41
müşterilerine

Vodafone, yeni çözümü "Asistanım Yanımda" ile müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.

Vodafone, yeni çözümü "Asistanım Yanımda" ile müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital servis çözümü geliştirdi.

Vodafone, yeni çözümü "Asistanım Yanımda" ile müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.

Vodafone müşterilerinin Vodafone saha ekipleri ve müşteri servisleri uzmanlarına sorunu görsel olarak tarif edebildikleri çözüm sayesinde sorunların ilk temasta büyük oranda çözülmesi sağlanıyor.

Teknik terimlerle konuşma derdi bitiyor

Vodafone'un yeni "Asistanım Yanımda" çözümü sayesinde müşteriler, teknik terimlerle uğraşmadan ve hata yapmaktan çekinmeden, paylaşmak istedikleri sorunu görsel ortamda sunarak canlı destek alıyor ve sunulan çözüm önerisini hemen uygulayarak hayatlarına kolayca devam edebiliyor.

"Vodafone Asistanım Yanımda", salgın döneminde birebir temastan kaçınan müşteriler için de tamamen dijital ve sağlıklı bir çözüm sunuyor.

SMS ile bağlantı gönderiliyor

"Asistanım Yanımda" sayesinde Vodafone uzmanları, müşterilere önce SMS göndererek kullanıcıyı uzaktan yönlendirip destek verebileceği şekilde görsel etkileşime davet ediyor. Evindeki ya da iş yerindeki kullanıcı ise akıllı telefonunun kamerasını kullanarak çevresindeki tüm cihazların ilgili uzman tarafından canlı olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

Vodafone uzmanı, kullanıcıyı yönlendirerek sorunu adresliyor ve doğru yönlendirmelerle sorunun kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Aynı zamanda çevresel koşullarda olası iyileştirme fırsatlarını da gözlemleyerek kullanıcıya daha iyi bir servis deneyimi için öneride bulunabiliyor.

Müşteri memnuniyetinde artış

"Vodafone Asistanım Yanımda" çözümü, müşteri memnuniyetinde önemli artış sağlıyor.

Uygulama, kullanan müşterilerin yüzde 90'ından memnuniyet açısından tam puan aldı.

"Sorunlara hızlı, kolay ve etkili çözüm sunmaya önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle dijital kanallar üzerinden kurduğumuz temaslarda sorunlara hızlı, kolay ve etkili çözüm sunmaya önem veriyoruz. Vodafone Asistanım Yanımda çözümü, kullanıcılarımızın saha ekiplerimize ya da müşteri hizmetleri uzmanlarımıza doğrudan fotoğraf gönderebilmesini sağlayan ya da tercihine göre akıllı telefonunun kamerasına bağlanarak müşteri hizmetlerimizle etkileşimini canlı olarak görsel boyuta taşıyan bir uygulama. Bu sayede, müşterilerimizin yaşadıkları sorunu görsel olarak anında kontrol edip doğru adresleyebiliyor, kullanıcı kaynaklı oluşabilecek durumlara yine bizzat müşterimizle birlikte müdahale ederek çözüm sağlayabiliyoruz. Özellikle salgın nedeniyle karantinada olan veya yüz yüze etkileşimi tercih etmeyen müşterilerimizin de destek ihtiyaçlarına Vodafone Asistanım Yanımda çözümüyle yanıt vererek hem onların hem de saha çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz."

Vodafone, SMS, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi müşterilerine 'Asistanım Yanımda' ile görüntülü destek verecek - Son Dakika Ekonomi

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