Müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor - Son Dakika Ekonomi

Müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf'un Samsun'un Çarşamba ilçesindeki şubesi müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor.

Müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor, System.String[]

Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf'un Samsun'un Çarşamba ilçesindeki şubesi müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor.


Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce mütevazi bir iş yeri ile hizmete başlayan Köfteci Yusuf, yıllar geçtikçe alanını genişleterek yeni açmış olduğu şubeleri ile büyümeye devam ediyor. Bursalı girişimci Yusuf Akkaş'ın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurduğu köfte fabrikasında veteriner hekim kontrollerinde özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde hazırlanan ürünler dondurulmadan tüm şubelere gönderiliyor.


Türk mutfağında önemli bir yeri olan köfte, sofraların olmazsa olmazı köftenin içeriği yüzde 70 dana eti, yüzde 30 kuzu eti, ekmek, pul biber, beyaz soğan ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Köfte ile birlikte diğer ızgara ürünlerinin de misafirleri ile buluşturan Köfteci Yusuf, yemekte kaliteye önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.


Çarşamba Şubesinden eşsiz lezzet ve hizmet


Köfteci Yusuf'un Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan şubesini tercih eden vatandaşlara üstün bir hizmet sunduklarını ifade eden Şube Müdürü Ali Çelik, "35 kişilik ekibimizle birlikte yaklaşık 5 aydır Çarşambalılara hizmet vermekteyiz. Meşhur olduğumuz köftenin yanında bir o kadar meşhur olan tavuk, dana eti, kuzu eti çeşitlerimiz ve fermente sucuğumuz müşterilerimiz tarafından tercih edilmekte. Zengin bir kahvaltı içeriğini yine müşterilerimize sunmaktayız. 16 çeşitli kahvaltımız gayet ekonomik fiyatlara müşterilerimizin beğenisine sunuluyor. Şubemize gelen Çarşamba halkımıza masalarında yedikleri pişmiş etlerin yanı sıra restoranımızda bulunan Hesaplı Kasap alanından da alışveriş yapmalarını istiyoruz. Ben ve ekibim Çarşamba Deltapark AVM'de bulunan Köfteci Yusuf Şubemize bekleriz" dedi.


"Güvenli gıda sunmanın sözünü veriyoruz"


Köfteci Yusuf Karadeniz Kalite ve Eğitim Bölge Sorumlusu Dilşat Hak ise müşterilerin güvenli gıdaya erişebilmeleri adına planlı kontrollerin yapıldığını aktararak, "Rutin olarak kalite ve kontrol denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Çarşamba halkımıza gıda güvenliği aşamasında sunduğumuz hizmetleri üretim alanında, mutfakta ve Hesaplı Kasap alanında yaptığımız çiğ ürünlerin kontrollerini ve kalite güvenliğini masalarınıza kadar taşıyoruz. Ben ve ekibim sizlere daima güvenli gıda sunmanın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Köfteci Yusuf'un Çarşamba Şubesine gelen müşterilere kahvaltının yanında Türk kültürünün önemli bir parçası olan çayın ikram olarak sunulduğu paylaşıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Avrupa, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti Türkiye-Yunanistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği artıyor İnsan kaçakçısı: 20 yıldır bu işi yapıyorum, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 19:24:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]