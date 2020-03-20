Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar - Son Dakika

Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, börek ve tatlı üreten bir firma yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerine gelenleri ateşlerini ölçtükten sonra içeri alıyor.

Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, börek ve tatlı üreten bir firma yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı iş yerine gelenleri ateşlerini ölçtükten sonra içeri alıyor.

Derebahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri, koronavirüs salgınına karşı ateş ölçerli önlem aldı.

İşletmeye gelenlere önce kolonya ikram eden firma yetkilileri, daha sonra müşterilerin ateşlerini ölçüyor. Gelen kişinin ateşi normalse içeriye girmesine izin veriliyor.

İş yerini denetlemeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörü de ateşleri ölçülerek içeri alındı.

İşletme müdürü Elif Çakır, basın mensuplarına, koronavirüs salgınına karşı kendilerinin de önlem aldıklarını söyledi.

Salgının insanlar arasında çok kolay yayılabildiğine işaret eden Çakır, "Biz, gıda üretimi yapan bir işletmeyiz. Müşterilerimizin sağlıklı gıda tüketmesi için önlemlerimizi aldık. Alışverişe gelen tüm müşterilerimizi kapıda karşılıyoruz. Önce kendilerine ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya sunuyoruz. Ardından ateşini ölçüyoruz. Tüm çalışanlarımız maskeli ve eldivenli. Salgın azalıncaya kadar bu şekilde tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da salgına karşı gıda güvenliği için tüm işletmeleri denetlediklerini belirtti.

Samsun'daki çoğu işletmenin salgına karşı önlem aldığını anlatan Sağlam, "Gıda işletmelerinin virüsün yayılmaması için 10 altın kuralı uygulamasını istiyoruz. Öncelikle işletmeler personelin sağlığına dikkat etmeli. Ulaşımı kolay olan yerlere dezenfekte koymalılar. Kullanılmayan boş kasa ve materyalleri işletmeden uzak tutmalılar. Çöpleri kısa aralıklarla işletmeden uzaklaştırmalılar. Ekipmanlarının temizliğine ve hijyene dikkat etmeliler." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman da tedbirler kapsamında işletmeleri sık sık denetlediklerini, hijyen kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:17:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müşterilerini ateş ölçerek içeri alıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]