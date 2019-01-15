Son Dakika Haberleri: Müşterilerini Dolandıran Kuyumcu Baba-oğul Yakalandı

Müşterilerini Dolandıran Kuyumcu Baba-oğul Yakalandı

45 dakika önce

ADANA'da, müşterilerini kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kuyumcu baba ve oğlu gözaltına alındı.

Müşterilerini Dolandıran Kuyumcu Baba-oğul Yakalandı, System.String[]
ADANA'da, müşterilerini kar vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kuyumcu baba ve oğlu gözaltına alındı. Adilyeye sevk edilen baba oğul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesinde kuyumculuk yapan Onur B. ve babası Mehmet B. müşterilerinin altınlarını kar vaadiyle aldı. T.T.'den 75 çeyrek altın, M.Ş.A.'dan 15 çeyrek altın, G.D.'den 70 bin TL, B.Ç.'den de 100 gram ağırlığında burma bilezik alan baba oğul, altınları ve paraları geri vermedi. Mağdur vatandaşlar, kuyumcu dükkanına giderek kar paylarını istedi. Olumsuz cevap alınca da karakolun yolunu tuttu. Şikayet üzerine polis ekipleri, kuyumcuya giderek baba ve oğlunu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ikili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

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