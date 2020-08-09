Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor - Son Dakika

Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor

Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor Sanatçı bakkal mahalleliye mini konserler veriyor Bakkal Kılıç, bestelerini Yıldız Tilbe'ye dinletmek istiyor Ankara'da 27 yıldır şarkı sözü ve şiir yazan bakkal Yaşar Kılıç, dükkanına gelen müşterilerini kendi yazdığı ve...

Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor

Sanatçı bakkal mahalleliye mini konserler veriyor

Bakkal Kılıç, bestelerini Yıldız Tilbe'ye dinletmek istiyor

ANKARA - Ankara'da 27 yıldır şarkı sözü ve şiir yazan bakkal Yaşar Kılıç, dükkanına gelen müşterilerini kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor.

Aslen Aksaraylı olan ve 5 yıldır Ankara'nın Mamak ilçesinde bakkal dükkanı işleten Yaşar Kılıç, 1993 yılından bu yana şarkı sözü ve şiir yazıyor. 500'ün üzerinde şarkı sözü olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'de yeni albüm yapacak sanatçıları da çalışmalarını incelemeye davet etti.

Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu gibi sanatçıları dinleyerek hislendiğini belirten Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden de çeşitli sanatçılara ve yapımcılara dükkanda çalışırken söylediği şarkıların videolarını gönderdiğini aktardı.

Şarkı söylerken kendisine eşlik etmesi için dükkanda kullandığı masayı kendisine enstrüman olarak belirleyen Kılıç, her gün masasına akort yapmakla uğraşıyor. Yazar kasasında bulunan bozuk para çekmecesini de açarak söylediği şarkıya ritim yapan Kılıç, dükkana gelen müşterileri de kendi şarkılarıyla karşılıyor. Zaman zaman ise aşka gelen Kılıç, sokaktan geçen mahalleliyi de durdurarak mini konserler veriyor.

"Maalesef bir geri dönüş alamadım"

Şarkı söylerken bazen etrafında olup bitenlere dikkat edemediğini ifade eden Kılıç, dükkanda şarkı söylediği sırada alışveriş yapmak için Kılıç Market'e gelen müşteri Mehmet Doğan'ı da sesiyle etkileyerek ne alacağını unutturdu. Müşterisiyle arasında geçen sohbetin ardından Kılıç, "1993 yılından bu yana; şarkı sözü, şiir ve sinopsis yazıyorum. Eserlerimi yetkili kişilere çok gönderdim, maalesef bir geri dönüş alamadım. Sabahın erken saatinde gelip akşamın geç saatine kadar dükkanda oluyorum. Bu zaman zarfı içerisinde boş bulduğum zamanda bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bazen de camdan dışarıyı izlerken, dükkanın önünden geçen bir çiftin ayrıldığını görüyorum. Ayrılanlar ne düşünür, nasıl duygular içerisine girer bunları hissederek bir şeyler yazmaya çalışıyorum. İlham bir anda geliyor" dedi.

"Ben anneme çekmişim"

Türkiye'de özel bir televizyon kanalında düzenlenen ses yarışmasına katıldığını fakat ön elemeyi geçemediğini belirten Kılıç, "Birçok sanatçıya sosyal medya hesabı üzerinden, 'Bana yardımcı olun' diye mesajlar, videolar gönderdim. Geri dönüş henüz olmadı. Üzülüyorum. En azından destek görmek isterdim. İnşallah bir gün kapımı çalarlar diye umut ediyor ve bekliyorum. Sağ olsunlar, ailem ellerinden gelen desteği 'Bu işi yapabilirsin' diyerek veriyor. Ben anneme çekmişim. Kendisi 2007 yılında rahmetli olmadan önce düğünlerin bir numaralı aranan insanıydı. Biz de onun izinden gidiyoruz. Tam düğünlerde şarkı söylemeye karar vermiştim ki; pandemi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Artık daha karamsar duygular içindeyim"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgınından dolayı karamsar duygular içinde olduğunu ifade eden Kılıç, "Artık daha karamsar, duygusal hisler içindeyiz ve arabesk sözler ve besteler yapıyorum. Yaklaşık 500 tane şarkı sözü yazmışlığım var. En azından şu anda 2 tane albüm çıkartacak kadar şarkı sözüm, bestem var" diye konuştu.

Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor

Yaşar Kılıç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müşterilerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla karşılıyor - Son Dakika
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Son Dakika

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