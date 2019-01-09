Müşterilerinin Altınlarıyla Kaybolduğu İddia Edilen Kuyumcu Tutuklandı
46 dakika önce
Aydın'da, müşterilerine ait altınlarla kaybolduğu ileri sürülen ve emniyete teslim olan kuyumcu tutuklandı.
Aydın
'da, müşterilerine ait altınlarla kaybolduğu ileri sürülen ve emniyete teslim olan kuyumcu tutuklandı.
Doğugazi Bulvarı'nda kuyumculuk yapan ve müşterilerine ait altınlarla kayıplara karıştığı iddia edilen M.C, emniyete giderek teslim oldu.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M.C'den yaklaşık 1 milyon lira alacağı olan bir kişinin avukatı, 26 Aralık
2018'de icra memurlarıyla dükkana gitmiş, çilingir yardımıyla girilen işletmedeki raflarda altın olmayınca içerideki kasaya el konulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:31 Kaynak: AA
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