Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı - Son Dakika

Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı
30.11.2020 15:31
Adıyamanlı taksici, müşterilerinin sağlığını korumak için araç içerisine kabin taktırdı.
Adıyamanlı taksici, müşterilerinin sağlığını korumak için araç içerisine kabin taktırdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyamanlı taksici Yusuf İslam Bilgiç, hem kendi sağlığı hem de vatandaşların sağlığı için araç içerisine kabin taktırdı. Ankara'dan yaklaşık 600 TL'ye aracına kabin taktıran Bilgiç, kabin sayesinde araç içerisinde sosyal mesafeyi de korumuş oluyor. Hem müşterilerinin hem de kendi sağlığını düşünen Bilgiç, korona tedbirlerine karşı hassas olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN
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