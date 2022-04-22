MüşteriMetre, mobil uygulama dünyasının "en iyilerini" belirledi - Son Dakika

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi çatısı altında hizmet veren MüşteriMetre, mobil uygulama ekosistemine yönelik kapsamlı bir araştırma yaptı.

Turkcell açıklamasına göre, finanstan ulaştırmaya, perakendeden telekomünikasyon sektörüne kadar birçok kurum ve kuruluşa hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Fast Company dergisi iş birliğiyle dijital dünyanın vazgeçilmezi haline gelen mobil uygulamaları mercek altına alan bir araştırmaya imza attı.

Müşteri deneyimi tasarımı, pazar araştırmaları ve sosyal medya analitiği çalışmaları yapan MüşteriMetre ekibi, 6 bin kişilik detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.

12 istatistiki bölgede, 10 bin mobil uygulamanın değerlendirildiği çalışmada, mobil uygulamaların Türkiye temsili dikkate alınarak örneklem yapıldı.

Araştırmada ilk 3'ler belirlenirken, ikinci el alışveriş, araç kiralama, araç kiralama platform­ları, saatlik araç kiralama, bankacılık, eğitim-bilgi platformları, online kişisel gelişim platformları, teknoloji, kamu, giyim, havayolları, online market, online yemek, pazaryeri/e-ticaret, turizm acen­tesi, sigorta, bireysel emeklilik ve bilet satın alma olmak üzere toplam 18 farklı kategori değerlendirmeye alındı.

En iyi mobil uygulamalar listesine giren şirketlere ödülleri, çevrim içi gerçekleşen ödül töreniyle takdim edildi.

"Rekabette en önemli koz, fark yaratan kullanıcı deneyimi tasarımları"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Turkcell Global Bilgi Müşteri Deneyimi ve Kalite Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Uygulama izleme şirketi data.ai tarafından hazırlanan rapora göre, küresel uygulama indirmeleri 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 37 milyara ulaştı. Bu çarpıcı sonuç, dijital çağda markaların müşterileriyle etkileşim kurduğu en önemli platform olan mobil uygulamaların kritik önemini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

MüşteriMetre olarak bu araştırmayı gerçekleştirirken, kullanıcıların ilk deneyimledikleri markaya karşı olan sadakatlerinin öne çıktığını fark ettiklerini bildiren Erdoğan, "Yenilikçi markaların fark yaratan kullanıcı deneyimi tasarımlarının rekabette en önemli kozları olduğunu görüyoruz. Araştırma çıktılarına göre, sektöre yeni girmiş markaların; bir taraftan kullanıcı deneyimi üzerine çalışırken, bir taraftan da farkındalıklarını artırmak üzerine yoğun çalışmalar yaptığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

MüşteriMetre ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"MüşteriMetre'yi, odağına insanı alan, müşterilerin aklındaki soru işaretlerini çözüme kavuşturan hem müşteri hem de kullanıcı deneyimi alanında araştırma, deneyim tasarımı ve analitiği, sosyal medya iç görüleri, strateji, inovasyon, yazılım ve eğitim hizmetleri sunan bütünleşik dene­yim tasarım merkezi olarak tanımlayabiliriz. MüşteriMetre olarak kurumsal müşterilerimizin son kullanıcılarına yönelik çalışmalar yapıyor, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Dünyadaki trendler ışığında bilişsel, dijital veya fiziksel deneyimler kurguluyor, pazar araştırmaları yapıyor, müşteri yolculukları tasarlayıp hayata geçiriyoruz.

Bu noktada MüşteriMetre'nin UX Performans metodu, müşterilerin ara yüz kullanımları sırasındaki fiziksel ve duygusal etkileşimlerini ölçümleyerek üstün bir kullanıcı deneyiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Kalitatif ve kantitatif iki ayrı modülden oluşan UX Performans; kalitatif modülü ile mobil uygulamaların kullanıcı deneyimini personalar özelinde müşterilerin bire bir kullanımlarına eşlik ederek, nokta atışı aksiyon ve iç görü olarak sunuyor. En iyi uygulamaların belirlenmesinde kullanılan kantitatif modül ise uygulamanın müşteri gözünden nabzını tutuyor ve deneyimdeki güncelleme ihtiyaçları konusunda bize alarm üretiyor. Bütünsel olarak UX Performans, kullanıcının hislerini ve beklentilerini anlayarak, ortaya çıkan sonuçları 'iyileştirme ve geliştirme' önerileri olarak sunuyor."