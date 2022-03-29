Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı - Son Dakika
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Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı

29.03.2022 11:22
Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde konaklayan turistin kolyesini çaldığı belirlenen otel çalışanı yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde konaklayan turistin kolyesini çaldığı belirlenen otel çalışanı yakalandı.

Ilıca Mahallesi, Kumköy Turizm bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatilini geçirmekte olan turistin odasındaki kolyesinin kaybolması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını otelde kat görevlisi olarak çalışan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan F.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık olayı şüphelisi F.A., jandarma tarafından yakalanırken, çalmış olduğu kolye turiste teslim edildi. Kumköy Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı
Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşterinin kolyesini çalan otel çalışanı yakalandı - Son Dakika


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