Son Dakika Haberleri: Müşterinin taksiciyi darbettiği iddiası
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Müşterinin taksiciyi darbettiği iddiası

2 saat önce

Karabük'te, ücret nedeniyle tartıştığı taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Müşterinin taksiciyi darbettiği iddiası, System.String[]
Karabük'te, ücret nedeniyle tartıştığı taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, taksici G.T. ile kent merkezinden aracına alarak Soğuksu Mahallesi'ne getirdiği F.U. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı.
Müşterinin araçtan inmesinin ardından kent merkezine dönen G.T'ye, durakta beklediği sırada buraya gelen F.U. bıçakla saldırmak istedi.
Yaşanan arbede sonucu saldırganın elinden kurtularak kaçan taksi şoförü, mahalle bekçilerine sığındı.
Taksi şoförünün peşinden giden F.U. ise bekçileri görünce kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde üzerindeki iki bıçakla yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:12 Kaynak: AA
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