Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu? - Son Dakika

Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu?

17.05.2021 11:11

Esenyurt'ta bir taksiye binen kadın müşterinin, sürücü tarafından sözlü tacize uğradığı iddia edildi. Kadının bu durumu taksi durağına bildirmesi üzerine ise, diğer sürücüler arkadaşlarına, "Senin anan bacın yok mu?" diyerek adeta meydan dayağı attı. Yaşanan olaylar, saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta iddiaya göre; bir taksi sürücüsü aracına aldığı kadın müşteriyi sözle taciz etti. Durumdan rahatsız olan kadın, bir sonraki gün taksi durağına giderek bu durumu bildirdi.

TOPLANIP TAKSİCİYİ DURAĞA ÇAĞIRMIŞLAR

"Sarkıntılık" yaptığını iddia ettiğini taksi sürücüsünü şikayet eden kadın daha sonra taksi durağından ayrıldı. Bu duruma sinirlenen taksi sürücüleri akşam saatlerinde toplanarak sürücüyü durağa çağırdı.

"SENİN ANAN BACIN TAKSİYE BİNMİYOR MU?"

Taksi durağına gelen iddiaların hedefindeki sürücü ise, öfkeli bir arkadaş grubuyla karşılaştı. İddiaları yalanlayan sürücü, kadın müşteriye terbiyesizlik yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak arkadaşları, "Kadın müşteriyle sohbet olur mu? Senin anan, bacın taksiye binmiyor mu?" diyerek sürücüyü dövmeye başladılar.

O ANLAR KAMERADA

Aldığı darbeler sonrası yaralanan sürücü kaçmaya çalışsa da taksici arkadaşları bırakmadı. Yaşanan bu olaylar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu?

Esenyurt, Taciz, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşterisini taciz eden taksiciye meydan dayağı attılar: Senin anan bacın yok mu? - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • fazla anlamam: mesleği olmayan. sıkı çalışmaya gelemeyen. kolay kazanmayı amaçlayan. hiçbirşey üretemeyen kişiler bir ehliyet alarak bu işleri yapıyorlar. şimdide gençler bir motor ehliyeti alarak fabrikalarda 10 saat çalışan emekçilerin 3 kat fazlası gelir elde ediyor. bu memleket üretmeden iyi yaşayanların ülkesi oldu. Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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