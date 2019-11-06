Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde, erkek kuaförü Serkan Türkmenoğlu, iş yerinde müşterisini tıraş ederken, şofbenden elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Türkmenoğlu, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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