Son Dakika Haberleri: Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı
Son Dakika Güncel Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı

Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı

8 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber hastaneye kaldırıldı.

Müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müşterisini tıraş ederken elektrik akımına kapılan berber hastaneye kaldırıldı.


Merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde, erkek kuaförü Serkan Türkmenoğlu, iş yerinde müşterisini tıraş ederken, şofbenden elektrik akımına kapıldı.


Yaralanan Türkmenoğlu, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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