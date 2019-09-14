Son Dakika Haberleri: Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Taksicinin cep telefonlarını çalma anı araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da bir AVM'ye gitmek üzere 30 Mart'ta taksiye binen Özcan Y.'nin 2 cep telefonunun çalınmasıyla ilgi Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı 42 yaşındaki taksici Ahmet A.'nın yaptığını belirledi. Ekipler, taksici Ahmet A.'yı 7 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli taksici Ahmet A.'nın müşterisi Özcan Y.'nin araçtan inerken cep telefonlarını çalması araç içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Taksinin güvenlik kamera görüntüleri


Bayrampaşa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı
Artvin'de şehre inen domuzlar motosiklete çarptı o anlar cep telefonuyla görüntülendi Şehre inen domuzlar, motosiklete çarptı! Olay anı kamerada Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:13:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müşterisinin cep telefonlarını çalan taksici güvenlik kamerasına yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]