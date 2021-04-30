Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı - Son Dakika

Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı

30.04.2021 15:50
Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı, System.String[]

Konya'da kendisinden yarım kilo biber isteyen müşterisine "yarım kilo vermem alacaksan 1 kilo al" diyen semt pazarı esnafı, şikayet üzerine gelen zabıta tarafından uyarıldı.

Konya'da kendisinden yarım kilo biber isteyen müşterisine "yarım kilo vermem alacaksan 1 kilo al" diyen semt pazarı esnafı, şikayet üzerine gelen zabıta tarafından uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde her hafta kurulan Perşembe Pazarı'nda tezgah açan bir pazarcı esnafı, kilosunu 5 liradan sattığı biberden yarım kilo isteyen müşterisine "yarım kilo vermem alacaksan 1 kilo vereyim" diyerek cevap verdi. Müşterisinin ısrarla yarım kilo biber almak istediğini söylediği pazarcı esnafı, 1 kilo alması durumunda biber vereceğini söylemekte ısrarcı olunca sözlü tartışma yaşandı. Alışveriş yapan A.A. isimli vatandaş, bunun üzerine zabıtayı arayarak, yaşadığı durumu izah etti. İhbar üzerine semt pazarına gelen zabıta ekipleri, ismini aldığı pazarcıyı uyarıp gitti.

"Benzer olayda herkes şikayette bulunsun"

Yaşanan bu durum nedeniyle alışverişi yarım bırakan A.A., bazı pazarcı esnafının benzer keyfi uygulamalar yaptığını belirterek, "Bazı esnaflar hala bir çok sebze ve meyveyi yarım kilosu şu kadar etiketleriyle satıyor. Ben de ihtiyacım olan yarım kilo biberi almak istedim. Yarım kilo olmaz alacaksan 1 kilo vereyim dedi. Ben de bana yarım kilo lazım, neden yarım kilo vermiyorsunuz deyince aramızda tartışma yaşandı. Bunun üzerine ben de zabıtayı aradım. Bir süre sonra 2 tane zabıta personeli gelerek, pazarcının ismini alıp gitti. Sonradan öğrendim ki, pazarcı sadece uyarılmış. Bu yaşanan olay ilk değil, son da olmayacak. Herkes sebzesini meyvesini kilo kilo almak zorunda değil. Sadece uyarmak bu tür keyfi uygulamaları caydırmaz. Benzer durumla karşılaşan herkes şikayette bulunsun" diye konuştu.

"Vatandaş mağdur ediliyor"

Pazara alışverişe gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş da, kendisinin de bu tür benzer olaylarla sık sık karşılaştığını belirterek, "Ben de her zaman semt pazarından alışveriş yapıyorum. Bir çok kez ben de yarım kilo almak istediğim sebze veya meyveyi alamıyorum. Yarım kilo olmaz deyip geri çeviriyorlar. İnsanları ihtiyacından fazla almaya zorluyorlar. Böyle olunca almaktan vazgeçip gidiyorum. Ondan sonra duyuyoruz ki pazarcılar sitem edip duruyor; insanların marketlerden alışveriş yapmalarına. Böyle davranınca insanlar pazarlardan alışveriş yapmak yerine marketlere gitmeye başlıyor. Gerekli yaptırımlar olmayınca vatandaşlar hep mağdur oluyor" şeklinde konuştu. - KONYA

Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı
Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı

Selçuklu, Zabıta, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı - Son Dakika


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