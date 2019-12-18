MUŞTİ'de taşınma hazırlığı - Son Dakika
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MUŞTİ'de taşınma hazırlığı

7 saat önce

Muş Belediyesinin şehre kazandırdığı önemli tesislerden biri olan şehirlerarası otobüs terminalinde taşınma hazırlıkları başladı.

MUŞTİ'de taşınma hazırlığı, System.String[]

Muş Belediyesinin şehre kazandırdığı önemli tesislerden biri olan şehirlerarası otobüs terminalinde taşınma hazırlıkları başladı.


Muş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MUŞTİ) taşınma hazırlıkları yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda iş yerleri ihale usulü ile kiraya verilen tesis açılışa hazırlanıyor. İşletme sahiplerine 23 Aralık 2019 Pazartesi gününe kadar taşınma süresi verildi. Taşınmanın ardından mevcut otogarın yıkımı gerçekleştirilecek. Bir yandan belediyeyi ilgilendiren eksiklikler giderilirken diğer yandan acente sahipleri de tefrişatlarını yapıyor.


Açılış hazırlıklarının yapıldığı terminalde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken tefrişatı yapılan acenteleri gezdi. İşletme sahipleri ile ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, yeni tesisin kendilerine ve şehre hayır getirmesi temennisinde bulundu. İşletme sahipleri de Muş'a böylesine güzel bir tesis kazandırdıkları için Başkan Asya ve ekibine teşekkür etti.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Şehirlerarası otobüs terminalleri şehirlerin aynasıdır. Muş gibi kadim bir şehre böyle önemli ve güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisin yapım sürecinin ardından iş yerlerinin kiraya verilmesi için çalışmalarımızı yaptık. İlk ihalenin ardından geride kalan birkaç iş yeri için tekrar ihale yaptık. Müstecirlerimizle gerekli evrak işlemlerini yaptıktan sonra anahtarlarını teslim ettik. Şu anda onlar da bürolarında hazırlıklar yapıyor. Bizler de genel olarak tesisimizdeki eksik ve aksaklıkları tamamlamaya çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'a tesisimiz hakkında bilgi sunmuştum. İnşallah değerli bakanımızın teşrifleri ile terminalimizin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.


İşletme sahiplerine 23 Aralık Pazartesi gününe kadar taşınma için süre verdiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, "Esnaflarımız taşınma işlemlerini hızlandırmaları gerekiyor. Hava şartları şu an çok müsait. Kar yağışı ve soğuk hava etkili olmadan yeni tesisimizde hizmet vermeyi planlıyoruz. Taşınmanın ardından mevcut otogardaki yapıları yıkarak burada şehirlerarası ulaşım ile ilgili herhangi bir faaliyete müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu alanı farklı bir şekilde değerlendirmek üzere arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Aralık, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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