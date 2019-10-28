Son Dakika Haberleri: Musti'den Zeynep Bastık'a 'MOD' jesti
Son Dakika Magazin Musti'den Zeynep Bastık'a 'MOD' jesti

Musti'den Zeynep Bastık'a 'MOD' jesti

16 dakika önce

Günler öncesinden biletleri tükenen Harbiye Açıkhava konserleriyle, iki günde yaklaşık 10 bin müziksevere seslenen Zeynep Bastık, izleyicilerden tam not aldı.

Musti'den Zeynep Bastık'a 'MOD' jesti, System.String[]

Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konserine "O kadar heyecanlıyım ki, belli etmemeye çalışıyorum. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Benim için, bizim için bu kadar önemli gecede buraya kadar geldiniz harikasınız" cümleleriyle başlayan Bastık'ı dinlemeye Hakan- Elif Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Janset Paçal gibi dostları geldi.

"ÇOK GÜZEL KAFA" YORUMU!

Konserin sürprizi ise sevilen sanatçı Mustafa Sandal oldu. Zeynep Bastık'ın "Benim genç kızlığımın demek isterdim ama çocukluğumun starı, hala 18 yaşında gösteriyor. Kendisine aşığız, bayılıyoruz, hastasıyız" diyerek sahneye davet ettiği Mustafa Sandal, bu cümlelere 'İlk önce güzelliğine bakacağım' iltifatıyla Bastık'ın cep telefonuyla çeşit çeşit pozlarını çekerek karşılık verdi. Sahneye kulaklıkla gelen Mustafa Sandal, Bastık'a tüm hayranlarının önünde yeni hazırladıkları ve düet yapacakları 'Mod' isimli şarkıyı dinletti. Sır gibi sakladıkları şarkıyı Bastık kulaklıktan dinlerken tempo tutan seyircilere Mustafa Sandal 'Olmayan şarkıyı söylüyoruz arkadaşlar, bu da bir ilk. Çok güzel kafa ' yorumunu yaptı. Şarkının en yakın zamanda piyasaya çıkacağını söyleyen ikili, birlikte 'Jest Oldu' parçasını seslendirdi. Bastık ve Sandal sesleri kadar tiyatral performanslarıyla da konsere damgasını vurdu.

HAYRANININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Zeynep Bastık, Anıl Piyancı ile düet yaptığı 'Bırakman Doğru mu' şarkısını ise sosyal medyada yaptığı duyuru sonrasında yüzlerce kişi arasından seçilen Ece Turanlıoğlu ile seslendirdi. Finalde yoğun istek üzerine bis yapan Bastık, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Ebru Cündübeyoğlu, Mustafa Sandal, Elif Yılmaz, Sandal, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:28 Kaynak: Bültenler
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