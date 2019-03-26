Musul Akşamları" Şiiriyle Acıyı Paylaştı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'ın Tiflis Büyükelçiliğine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'ın Tiflis Büyükelçiliğine başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Musul'da, Dicle nehrinde geçen hafta batan feribotta 103 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Irak'ın Tiflis Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.



Iraklı meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulunan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, taziye defterine şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Musul Akşamları şiirinden dizeler yazdı.



Geçen hafta, Musul'da Dicle nehrinde bir feribotun batması sonucu 103 kişi hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında feribot işletme müdürü ile 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.

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