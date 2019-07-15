Son Dakika Haberleri: "Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak"
Son Dakika Güncel Haber

"Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak"

10 saat önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul Başkonsolosluğunun kısa zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul Başkonsolosluğunun kısa zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi.
Irak'ın Musul kentinde temaslarda bulunan Yıldız, Musul İl Meclisi, Musul Üniversitesi Rektörlüğü ve Musul Ticaret Odasını ziyaret etti.
Büyükelçi Yıldız, Musul Valilik binasında da Vali Mansur el-Marid ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Musul'un Türkiye ile çok güçlü beşeri, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu dile getiren Yıldız, "Türkiye'nin, Irak'ın ve özellikle Musul'un yeniden imarına olan inancı ve sadakatini teyit etmek için Musul'u ziyaret ettim." dedi.
Yıldız, Musul'da ticaret, yatırım, ulaştırma ve nakliye konularında yerel makamlarla diyalog halinde olduklarını da belirterek, Musul'un ekonomik olarak kalkınmaya ve yeniden imara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması konusuna da değinen Yıldız, "Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması için Irak merkezi yönetiminden haziran ayında onayı aldık. Bunun için süren çalışmalara son noktayı koyacağız ve Musul Başkonsolosluğumuz çok kısa zamanda burada faaliyete başlayacak." dedi.
PKK ile mücadele vurgusu
Fatih Yıldız, Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK ile mücadele vurgusu da yaparak, bu konuda kentteki ilgili makamlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı.
Fatih Yıldız, Türkiye, Bağdat, Musul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar örgütünün FETÖ bağlantısı mailde ortaya çıktı! İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 alımına destek verip ABD'ye tepki gösterdi Süleyman Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı: Tarifi olmayan bir kahramanlık destanı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:05:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]