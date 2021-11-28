Üye Girişi
Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: "Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar" - Son Dakika

Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: "Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar"

28.11.2021 12:19

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Musul'un toparlanmaya devam ettiğini belirterek "Musullular, Musul'un yeniden imarı, ticari hayatın, altyapının yeniden canlandırılması konusunda en büyük katkının komşu...

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Musul'un toparlanmaya devam ettiğini belirterek "Musullular, Musul'un yeniden imarı, ticari hayatın, altyapının yeniden canlandırılması konusunda en büyük katkının komşu ülkeler arasında Türkiye'den geleceğine inanıyorlar." dedi.

Başkonsolos Küçüksakallı, Musul'un yeniden imarı süreci, Türkiye'nin bu sürece katkıları ve terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Irak genelinde ve özellikle Musul'da büyük acılar yaşandığını ancak o kötü günlerin geride kaldığını ümit ettiklerini dile getiren Küçüksakallı, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasının üzerinden geçen 4 yılda özellikle Musul'un yaralarını sarmaya devam ettiğini aktardı.

Küçüksakallı, Musul'da yeniden imar sürecinin sürdüğünü, kentte çok canlı bir toplum, dinamik bir sivil toplum ve iş dünyasının bulunduğunu vurgulayarak Valilik ve Irak hükümeti birimlerinin de yeniden imar çalışmalarını desteklediğini söyledi.

"Türkiye hem kamu kurumları hem de özel sektörüyle Musul'un yeniden imarına katkıda bulunuyor"

Musul'un yeniden yapılandırılmasının bir parçası olarak hastaneler ve köprüler yapıldığını ve iki köprünün de Türk firmaları tarafından inşa edildiğini belirten Küçüksakallı, "Türk firmalarının Musul'un yeniden imarı konusunda ciddi katkıları var. Kanalizasyon ve altyapı projelerini üstlenmiş durumdalar. Yine Türk şirketlerinin burada mağazaları, ürünleri var. Türkiye hem kamu kurumları hem de özel sektörüyle Musul'un yeniden imarına katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Küçüksakallı, Musul'un yeniden imarı konusunda insanların da çok heyecanlı olduğunu, sokakları düzenlediklerini, yıkılmış binalarını tamir ettiklerini belirterek yeni binalar, iş yerleri, alışveriş merkezleri ve fabrikaların yapımının sürdüğünü söyledi.

Musul'da kültürel ve sosyal yaşam da toparlanıyor

Kentin yeniden yapılandırılmasına ek olarak kültürel ve sosyal yaşamın da yavaş yavaş toparlandığını dile getiren Küçüksakallı, Musul'da binlerce yıldan beri çok farklı kültürlerin zenginliklerinin bulunduğunun altını çizdi.

"Hattatlardan ressamlara, yazarlardan musikişinaslara kadar şehrin kültürel hayatı da sosyal hayatı da tekrar canlanıyor." diyen Küçüksakallı, kentte düğünlerin yapıldığını, Mevlit Kandili ve Hıristiyan toplulukların özel günlerinin de anıldığını belirtti.

Küçüksakallı, "Buranın kültür sanat dünyası ülkemizdeki fuarlara, sergilere iştirak etmek istiyor. Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var. Biz de bu ilgiyi destekliyoruz. Çünkü gerçekten Musul ile Türkiye arasında çok güçlü tarihi, sosyal, kültürel bağlar var. Biz bunu biliyorduk ama buradaki altı aylık tecrübemizle bunu teyit ettik." ifadelerin kullandı.

Türkiye'nin Musul'un ağaçlandırılmasına yönelik katkılarından bahseden Küçüksakallı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülen "Geleceğe Nefes" ağaçlandırma kampanyasına Musul da katıldı. İlk aşamada 250 bin fidanın hibe edilmesi, bu sayının önümüzdeki yıllarda bir milyon fidana çıkması yönünde çalışmalar sürüyor." dedi. Küçüksakallı, bu sayede Musul'daki üniversitelerin Irak'ta ilk olacak şekilde "yeşil kampüslere" dönüştürüleceğini belirtti.

"Musullulardan Türk okulu açılması konusunda da ciddi bir talep var"

Musul Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsünün de kentte kültür merkezi kurulması için çalışmalara başladığını ve Maarif Vakfının da en kısa sürede Musullulara kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak için anaokulundan liseye kadar devam edecek bir okul açmak istedikleri bilgisini paylaşan Küçüksakkalı, "Musullulardan Türk okulu açılması konusunda da ciddi bir talep var. TİKA'nın faaliyetleri de devam ediyor. En son Telafer'de bir futbol sahası hizmete açıldı. Yine bir Türkmen mahallesinde bir köprü yapıldı. Buradaki basın kuruluşlarının desteklenmesinde TİKA'nın rolü var." diye konuştu.

Küçüksakallı, Türkiye'den ticaret odaları, şirketler, iş insanlarının Musul'a daha fazla ilgi göstermeye başladığına dikkati çekerek Türkiye'den gelenlerin kentteki fuarları ziyaret ettiklerini, ticaret ve sanayi odalarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"Musullular, Musul'un yeniden imarı, ticari hayatın, altyapının yeniden canlandırılması konusunda en büyük katkının komşu ülkeler arasında Türkiye'den geleceğine inanıyorlar." diyen Küçüksakallı, Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin Musul'da faaliyet göstermesinin arzu edildiğini ve yerel makamlar, valilik, belediye ve devlet dairelerinin de projelerinde Türk firmalarına öncelik vermek istediklerini anlattı.

"Musullular, (Bölgede Türkiye'nin çıkarlarına yönelik saldırıların) bu saldırıların durmasını diliyorlar"

Bölgede Türkiye'nin çıkarlarına yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Küçüksakallı, şunları söyledi:

"Bu saldırılar bir kere Musullular tarafından kesinlikle tasvip edilmiyor. Musullular bu saldırıların durmasını diliyorlar. Bizim hem halktan hem de basına intikal eden beyanlardan anladığımız bu. Çünkü Musulluların görüşü şu; 'bu şehir terörden çok ızdırap çekti, çok yaralandı, çok harap oldu, zarar gördü. Dolayısıyla artık burada güvenlik, istikrar, kalkınma ve refah istiyoruz. Bu saldırıların da durmasını istiyoruz' diye sosyal medyada ve basında beyanlarını görüyoruz."

"PKK'nın varlığı burada istenmiyor"

Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmaya ilişkin de konuşan Küçüksakallı, "Yapılan açıklamalar ve sahadan edindiğimiz bilgiler, anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe henüz giremediği yönünde." dedi.

Küçüksakallı, anlaşmadan sonra yıl içerisinde kademeli olarak Irak merkezi hükümetinin güvenlik birimlerinin Sincar ve çevresine konuşlandığını bildiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Suriye ile Irak sınırının Irak merkezi hükümetinin kontrolüne girdiğini biliyoruz. Bu PKK terör örgütünün Suriye ile bağlantısına büyük bir engel oluşturmuş durumda. PKK'nın varlığı burada istenmiyor. Çünkü PKK, Musullular tarafından gayet iyi biliniyor ki sadece Türkiye'ye zarar veren bir terör örgütü değil, PKK aynı zamanda Musul'a ve Sincar'a da zarar veriyor.

Çünkü PKK terör örgütünün Sincar'daki varlığı nedeniyle Yezidiler kamplarda yaşıyorlar. Kuzey Irak'ta yerlerinden edilmiş Türkmen ve Arap köyleri var, onlar yerlerine dönemiyorlar. Bunun en önemli nedeni de PKK."

Irak hükümetinin ve yerel makamların PKK'nın bölgedeki faaliyetlerini gittikçe sınırlandırdığı, engellediği ve belli dar bölgelere hapsettiğini belirten Küçüksakallı, "Mahmur'da keza, oradaki terör yuvasının da çevrelenmesi konusunda bir çalışma başlatıldığını bize bildirdiler. Dolayısıyla PKK terörü Musul'un istikrarı bakımından bir çıban başıdır, engel olmaya devam ediyor. Ancak eskiye nazaran eski rahatlığının olmadığını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar
Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar
Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar
Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar

Türkiye, Musul, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: 'Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:45 Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek         
18:57
Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı         
18:46
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 19:07:08. #1.13#
SON DAKİKA: Musul Başkonsolosu Küçüksakallı: "Musullular en büyük katkının Türkiye'den geleceğine inanıyorlar" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement