Musul Başkonsolosu Küçüksakallı'nın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Şampiyon Mete Gazoz" oldu - Son Dakika

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Küçüksakallı, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen haber, yaşam ve spor kategorisindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Küçüksakallı, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerine oy verdi.

AA'nın geleneksel yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Küçüksakallı, "Bu güzide kuruluşumuz, Cumhuriyetimiz ile yaşıt Anadolu Ajansı'nın muhabirleri, dünyanın dört bir köşesinden, ülkemizin dört bir yanından fotoğraflar seçiyorlar, onları da bize sunuyorlar." dedi.

Haber kategorisindeki tercihi "Yangından kaçış" fotoğrafını yorumlayan Küçüksakallı, hem orman yangınları hem de yangından kaçan foto muhabirlerinin tek karede gözüktüğünü belirterek, "Tabii ki hem olumlu hem de üzücü haberleri kamuoyuna aktaran, olay yerinden büyük fedakarlıkla çalışan basın mensuplarını bu yangın hadisesiyle bir arada gösterdiği için tercihim o yönde oldu." diye konuştu.

Küçüksakallı, yaşam kategorisinde oy verdiği "Çöplükteki yaşam" adlı fotoğrafın çok etkileyici olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda gelir dağılımı eşitsizliğini de çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Sporun kategoriler içerisinde en güzeli olduğunu belirten Küçüksakallı, "Bu sene olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran, şampiyon olan Mete Gazoz kardeşimizin okçulukla ilgili başarısı bence yılın en önemli spor olayı. Hem okçuluğun milli bir spor olması hem de ilk defa bu alanda bir olimpiyat şampiyonluğunu genç bir sporcu kardeşimizin kazanması tercihe şayandı." dedi.

Küçüksakallı, emeği geçen muhabirlere ve AA'ya teşekkürlerini sunarak, "(AA) Hem bizim Başkonsolosluğumuzun faaliyetlerinin ülkemiz kamuoyuna duyurulması hem de yayın yaptığı diğer ülkelerin kamuoyuna aktarılması bakımından önemli bir faaliyet icra ediyor." ifadesini kullandı.