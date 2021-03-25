Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Sincar Anlaşması'nın terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılacağını öngören maddesi nedeniyle de Türkiye için önemli olduğunu belirterek, PKK'nın Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Sincar'da kendi nüfuz alanını oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Başkonsolos Küçüksakallı ve Musul Valisi Necim el-Cuburi, Türkiye'nin Irak ve Musul ile ilişkileri, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinin ardından Irak'ın yeniden imarına yardımları ve PKK'nın Sincar'dan çıkartılmasını öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçüksakallı, Türkiye'nin, DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı için 2018'de Kuveyt Konferansı'nda 5 milyar dolarlık bir taahhütte bulunduğunu hatırlatarak, bu taahhüttün Irak'ın ulaşım altyapısı, Musul havalimanı, Kerkük havalimanı, Ovaköy Sınır kapısı, Ovaköy'den Musul, Telafer üzerinden Basra'ya kadar bir ulaşım hattı, karayolu ve demiryolu ulaşımını sağlayan altyapı projelerinin finansmanıyla ilgili olduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Irak'ta önemli bir rolü olduğunu anımsatan Küçüksakallı, Türkiye'nin Irak'a belediye hizmet araçları hibe ettiğini, Musul'da bir hastaneye kemoterapi ünitesi ve Telafer'de bir yüksekokulun restorasyonunu yaptığını, ayrıca elektrik temini için trafolar hibe ettiğini kaydetti.

Küçüksakallı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a bir uçak dolusu tıbbi malzeme gönderildiğini ve bunun bir kısmının da Musul'a ve Telafer'e iletildiğini aktardı.

"Türkiye zor zamanında Irak'a yardım elini uzattı"

Türkiye'nin Irak ve Musul ile ilişkisi ve bağlarının tarihi bir nitelikte, uzun bir geçmişi olduğunu vurgulayan Küçüksakallı, iki ülkenin birlikte yaşanmış ortak bir geçmişi bulunduğunu, bu güçlü tarihi beraberliğin, komşuluk ve kardeşlik ilişkisinin bir nişanesi olarak Türkiye'nin bu zor zamanında Irak'a ve Musul'a yardım elini uzattığını dile getirdi.

Başkonsolos, Türkiye'nin Musul'da Yunus Emre Enstitüsü kurmak ve Türkiye Maarif Vakfı okulu açmak istediğini belirterek, Türk şirketlerinin de toplu konuttan altyapı projelerine kadar pek çok alanda Musul'da sahada çalıştıklarına ve Türk firmalarının ürünlerinin pazarda bulunduğuna dikkati çekti.

Küçüksakallı, Iraklılar ve Musulluların turistik, ticari, eğitim ve tedavi amacıyla Türkiye'yi ziyaret ettiklerini ve Irak'ın Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

"Musul Başkonsolosluğu en kısa sürede faaliyete geçecek"

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatan Küçüksakallı, "En kısa sürede, herhalde nisan ayı içerisinde burada Başkonsolosluğumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz." dedi.

Başkonsolos olarak görevlendirildiği 2019 Aralık ayından beri, Musul'daki yetkililerle, Musullularla ve buradaki Türkmen soydaş toplumla ilişkileri sürdürdüklerini kaydeden Küçüksakallı, "Ama Başkonsolosluğumuzun Musul'da faaliyete geçmesi, bu ilişkilerimizin güçlenmesine bir vesile olacaktır, önemli bir köprü olacaktır. Musullular, gerek yetkililer, gerek halktan temas ettiğimiz Musullu ileri gelenler, Başkonsolosluğumuzun burada bir an önce faaliyete geçmesi yönündeki beklentilerini, temennilerini bize defaatle ilettiler." diye konuştu.

"Musul halkı Türkiye'yi seviyor. Zaten pek çoğunun Türkiye'de bir bağı var, bir ayağı var." diyen Başkonsolos, bu kişilerden DEAŞ zulmünden kaçanların Türkiye'de misafir edildiğini, kimisinin de Türkiye'de iş kurarak yerleştiğini ve bir ayağının Türkiye'de, bir ayağının Musul'da olduğunu söyledi.

"Türkiye, Irak hükümetine terör örgütlerini ülkesinden atması için her türlü desteği vermeye hazır"

Başkonsolos, Türkiye'nin Irak'la ilişkilerinin yüzyıldan beri dostluk ve iyi komşuluk üzerine devam ettiğini vurgulayarak, Irak'ın güçlü bir devlet olmasını, sınırları içerisinde ve her köşesinde hakimiyet tesis etmesini desteklediklerini belirtti.

Küçüksakallı, "Bu hakimiyeti zedeleyen, Irak'ın egemenliğini ihlal eden unsurlardan önemli birisi de terör örgütleridir. Bu sadece DEAŞ değil, PKK da aynı zamanda Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve Sincar'da kendi nüfuz alanını oluşturmaya çalışmaktadır. Sincar Anlaşması, PKK'nın bölgeden çıkarılacağını öngören maddesi nedeniyle de ülkemiz bakımından önemlidir. Biz bu anlaşmanın uygulanması yönünde desteğimizi Irak hükümetine defaatle ilettik." diye konuştu.

Türkiye'nin Irak hükümetine terör örgütlerini ülkesinden atması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu hatırlatan Başkonsolos, bütün terör örgütlerinin Irak topraklarını terk etmesi ve iki ülkenin ilişkilerinin güçlenerek gelişmesi temennisinde bulundu.

Küçüksakallı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Musullular Türk firmalarını, Türk kültür ve sanat kurumlarını, Türkiye'den gelecek her türlü teklifi, öneriyi olumlu bir şekilde değerlendirmeye hazırlar. Bunu bize defaatle iletiyorlar. Bu vesileyle de Musulluların bu talebini, teklifini, bu güzel temenni ve beklentilerini, ülkemiz kamuoyuna iletmiş olayım."

"Türkiye'den yardıma ihtiyacımız var"

Musul Valisi Necim el-Cuburi de Türkiye ile ilişkilerinin çok güçlü ve Musul Başkonsolosu ile ilişkisinin çok iyi olduğunu belirterek, birçok Türk şirketinin Musul'da çalıştığını ve Türkiye ile aralarında daha fazla bağ olmasını beklediklerini iletti.

Yakın zamanda bir Türk şirketinin Musul'da köprü inşa edeceğini aktaran Musul Valisi, Musul'da şu an çalışan birçok Türk şirket olduğunu ve köprüler, hastaneler ve birçok konuda Musul'un yeniden inşa edilmesine yardım ettiklerini ifade etti.

Vali Cuburi, DEAŞ işgali sonrası kentin yeniden imarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

"Merkezi hükümet bize Irak'taki herhangi bir kent gibi yardım ediyor. DEAŞ nedeniyle burada çok kötü bir deneyim yaşadığımızı akıllarına getirmiyorlar. Savaş Musul'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Bütçe konusunda eksiğimiz var. Düşen petrol fiyatlarını da unutmamak lazım çünkü bu durum bütçe üzerinde olumsuz etki oluşturdu. Ancak şu an Musul her geçen gün toparlanıyor ve eskiye göre daha iyi. Biz çalışıyoruz ve birçok ülke de Musul'da bize yardım ediyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye'dir. Musul halkı da çok kentin yeniden inşa edilmesi için sıkı çalışıyor."

"Irak hükümeti bu anlaşma (Sincar) konusunda çok ciddi"

Cuburi, Türkiye'nin kendileriyle daha fazla çalışmasını ve Musul'da yardım etmesini istediklerini belirterek, "Bizim buradaki yıkımımız çok büyük ve Türkiye'den yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Bağdat ile Erbil arasında PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için 5 ay önce imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Musul Valisi, Irak hükümetinin bu anlaşmayı takip etiğini belirterek, "Daha önce (Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı) Kasım Araci ve Genelkurmay Başkanı Sincar'ı ziyaret etti. Irak hükümeti bu anlaşma konusunda çok ciddi. Umarız çok kısa bir süre içerisinde Sincar'da her şeyin yoluna girdiğini görürüz. Sincar'da Haşdi Şabi var ancak Sincar'ın içinde değil, IKBY ve Merkezi hükümet arasındaki anlaşmada geçtiği üzere Sincar'ın dışında. Irak merkezi hükümeti anlaşmayı sahada uygulamak için sıkı çalışıyor."