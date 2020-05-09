Musul'da 3 yıl önce yıkılan 400 ev yeniden inşa edilecek - Son Dakika

Musul'da 3 yıl önce yıkılan 400 ev yeniden inşa edilecek

Irak'ın Musul kentinde, 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle yıkılan binlerce evden 400'ünün yeniden inşasına başlandı.

Irak'ın Musul kentinde, 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmalar nedeniyle yıkılan binlerce evden 400'ünün yeniden inşasına başlandı. Musul merkez ilçe kaymakamı Zahir el Aracı, yaptığı yazılı açıklamada, kentin yeniden imarı programı çerçevesinde yıkılan 400 evin inşasına başlandığını, yapım aşamasının yaklaşık 7 ay süreceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM), 2018'de yayımladığı bir raporda, kentin DEAŞ'tan kurtarılması operasyonunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 21 bin ev ve yerleşim biriminin yıkıldığı belirtilmişti. Musul Valisi Necim el Cuburi, nisanda yaptığı açıklamada, DEAŞ tarafından 2014-2017'de tamamen yıkılan Musul'un tarihi çarşısının yeniden imarına başlandığını bildirmişti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul kentini yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tutmuş ve Irak güvenlik güçleri, kenti Temmuz 2017'de geri alabilmişti. Kentin kurtarılması operasyonunda binlerce sivil hayatını kaybetmiş, kentin başta altyapısı olmak üzere binlerce yerleşim birimi harap olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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