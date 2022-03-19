Musul'da 30 kişinin gömüldüğü yeni bir toplu mezar bulundu - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ dönemine ait olduğu düşünülen 30 cesedin olduğu yeni bir toplu mezar daha bulundu.

Irak'ın Musul kentinde yeni bir toplu mezar tespit edildi. Musul Sivil Savuma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Musul'un batısında yer alan Rifai semtindeki bir ilkokul binasının yakınlarında 30 cesedin yer aldığı bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi. Cesetlerin Musul'u Kurtarma Operasyonu sırasında öldürülen sivillere ait olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2017 yılının sonunda Irak'tan çıkarılmasına rağmen örgütün uyuyan hücreleri zaman zaman Irak güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırı düzenliyor.

DEAŞ, 2014'te Selahaddin ve Anbar kentlerinin tamamını ele geçirmiş ve 2014-2017 yılları arasında örgütün kontrolü altında kalan Musul'daki birçok yerde toplu mezarlar bulunmuştu. - ERBİL