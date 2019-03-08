Son Dakika Haberleri: Musul'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Musul'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

20 dakika önce

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Musul'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla, bölgedeki güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kentin doğusundaki Müsenna semtinde gerçekleşen saldırıda 13 yaşında bir kız çocuk ile güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Musul polisi ise bölgede büyük hasara yol açan patlamanın ardından güvenlik kordonu oluşturulduğunu, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Irak, Musul, 3. Sayfa
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