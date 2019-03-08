Musul'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı
11 dakika önce
Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Irak
'ın Musul
kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Irak'ın Musul kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla, bölgedeki güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kentin doğusundaki Müsenna semtinde gerçekleşen saldırıda 13 yaşında bir kız çocuk ile güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10 kişinin de yaralandığını aktarıldı. Musul polisi ise bölgede büyük hasara yol açan patlamanın ardından güvenlik kordonu oluşturulduğunu, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
Venezuela'da Ülke Çapında Elektrik Kesintisi!
Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül İtirafı: Eyüp'ü Verelim Dedik, 'İstemiyorum' Dedi
Dışişleri Bakanlığından Belçika'nın PKK Kararına Sert Tepki: Kabul Edilemez