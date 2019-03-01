Son Dakika Haberleri: Musul'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Musul'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı

46 dakika önce

Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Musul'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul kentinin doğu yakasında, bir ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 sivilin öldüğü, 14'ünün de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırıdan hemen sonra bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u Temmuz 2017'de tamamen geri almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:59 Kaynak: AA

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