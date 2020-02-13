Musul'da DEAŞ operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentinin batısında düzenlenen baskında, terör örgütü DEAŞ mensubu 7 kişi ele geçirildi.



Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren polis güçlerinin kentin batısında düzenledikleri baskında 7 DEAŞ mensubunu yakaladıklarını söyledi.



Yakalananların polisin arananlar listesinde yer aldıkları bilgisini veren Kaplan, kentin Zehra, Mitak ve Kahire semtlerindeki uyuyan hücre yapılanmasının mensuplarından olduklarını belirtti.



Kaplan, örgüt üyelerinin mahkemeye sevk edildiklerini ifade etti.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.