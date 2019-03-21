Son Dakika Haberleri: Musul'da Feribot Battı: 40 Ölü

Musul'da Feribot Battı: 40 Ölü

8 dakika önce

Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan bir feribotta 40 kişinin öldüğünü 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Musul'da Feribot Battı: 40 Ölü, System.String[]
Irak Sivil Savunma yetkilileri, Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan bir feribotta 40 kişinin öldüğünü 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak medyasına konuşan Sivil Savunma yetkilileri, Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda 170 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu 40 kişinin öldüğünü 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri de 30 kişinin Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Irak, Musul, Güncel
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