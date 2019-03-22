Son Dakika Haberleri: Musul'da Feribot Faciasında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi

Musul'da Feribot Faciasında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi

1 saat önce

Irak'n Musul kentinde bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Musul'da Feribot Faciasında Ölü Sayısı 100'e Yükseldi, System.String[]
Irak'n Musul kentinde bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi

Öte yandan sosyal medya hesaplarında kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, batan feribotta can yeleğinin olmaması dikkati çekti.

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:43 Kaynak: AA

Dicle, Irak, Musul, Güncel
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