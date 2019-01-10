Son Dakika Haberleri: Musul'da Kadın Cesetlerinin Olduğu Toplu Mezar Bulundu

Musul'da Kadın Cesetlerinin Olduğu Toplu Mezar Bulundu

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde içinde 38 kadın cesedinin olduğu bir toplu mezar daha bulunduğu bildirildi.

Musul'da Kadın Cesetlerinin Olduğu Toplu Mezar Bulundu, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde içinde 38 kadın cesedinin olduğu bir toplu mezar daha bulunduğu bildirildi.

Musul polisi, kentin 40 kilometre güneyinde yer alan Şora ilçesine bağlı Kabir köyü yakınlarında yeni bir toplu mezarın bulunduğunu söyledi. Toplu mezarda tümü kadın olmak üzere toplam 38 cesedin bulunduğunu belirten kaynak, yapılan araştırmalara göre kadınların terör örgütü DEAŞ tarafından öldürdüğünü vurguladı. Cesetlerin kimliklerini öğrenmek ve sahiplerine teslim etmek için soruşturma başlatıldı.

Haziran 2014'ten 2017'nin sonuna kadar terör örgütü DEAŞ'ın sözde başkent ilan ettiği Musul'da binlerce kişi örgüt tarafından katledildi. Kentte bugüne kadar 200'den fazla toplu mezar bulundu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

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