Musul'da mayın saldırısı: 8 yaralı - Son Dakika
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Musul'da mayın saldırısı: 8 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 8 sivil yaralandı.

Musul'da mayın saldırısı: 8 yaralı, System.String[]

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 8 sivil yaralandı.

Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un kuzeyindeki Reşidiye beldesi yakınında daha önce DEAŞ militanlarının yere döşediği mayınların patladığını söyledi.

Mayınların ne zaman döşendiğinin bilinmediğini aktaran Kaplan, patlamanın bölgedeki vatandaşların mayınların üzerine basması sonucu meydana geldiğini ve olayda 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaplan, başka mayınların da olabileceği düşüncesiyle patlamanın olduğu yerin polis tarafından kordon altına alındığını aktardı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.


Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleri ile sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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